VideoProc Converter: Foto- und Videoqualität mit KI schnell verbessern (62% Rabatt)

Anzeige. Ihr habt digitale Fotos und Videos, die qualitativ leider nicht so gut sind? Dann schaut euch mal das Programm VideoProc Converter AI an, das eure Fotos und Videos im Handumdrehen aufbessern kann. Mit KI-basierten Tools, die aktuell nur in der Windows-Version verfügbar sind und später auf den Mac kommen, könnt ihr die folgenden Details verbessern. Die Lifetime-Lizenz, jetzt 62 Prozent günstiger, bietet lebenslangen Zugriff auf alle Funktionen, kostenlose Upgrades und technischen Support sowie eine risikofreie 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.

Stabilisierung : Mit Künstlicher Intelligenz lassen sich verwackelte Videos stabilisieren. Die Videos sehen dann deutlich besser aus.

: Mit Künstlicher Intelligenz lassen sich verwackelte Videos stabilisieren. Die Videos sehen dann deutlich besser aus. Auflösung ändern : Minderwertige Fotos und Videos können hochskaliert und in 4K mit 60 FPS verfügbar gemacht werden. Die Inhalte werden vergrößert, sind schärfer und die Dateien für die weitere Verarbeitung besser geeignet.

: Minderwertige Fotos und Videos können hochskaliert und in 4K mit 60 FPS verfügbar gemacht werden. Die Inhalte werden vergrößert, sind schärfer und die Dateien für die weitere Verarbeitung besser geeignet. Interpolation : Mit KI-Tools können Videos auf intelligente Weise interpoliert werden. So kann man die Bildwiederholrate auf bis zu 480 FPS erhöhen und zum Beispiel bessere Zeitlupenvideos erstellen.

: Mit KI-Tools können Videos auf intelligente Weise interpoliert werden. So kann man die Bildwiederholrate auf bis zu 480 FPS erhöhen und zum Beispiel bessere Zeitlupenvideos erstellen. Neu! Reduziert Hintergrundgeräusche: Entfernt effektiv Umgebungsgeräusche wie Wind, Verkehr und Hintergrundgeräusche und sorgt so für ein klares Klangbild bei Interviews, Vlogs und mehr.

Videos komprimieren und konvertieren

Eine besonders nützliche Funktion ist die Möglichkeit, Videos zu komprimieren. Da 4K-Videos oft sehr viel Speicherplatz benötigen, lässt sich die Dateigröße durch Umwandlung um bis zu 50 % reduzieren – bei nur minimalem Qualitätsverlust. Zusätzlich könnt ihr unerwünschte Bereiche aus dem Video entfernen, Clips zusammenfügen oder die Auflösung anpassen, um die Datei weiter zu verkleinern. Dadurch spart ihr wertvollen Speicherplatz auf Festplatten oder in der Cloud. Außerdem könnt ihr Videos in verschiedenen Formaten wie MP4, AVI, MOV, FLV, WMV, MKV und weiteren sichern. Der Converter unterstützt dabei 270 Eingabe-Codecs und über 420 Ausgabeformate.

Die Konvertierungszeit hängt von der Größe und Länge des Videos ab, kann jedoch dank GPU-Beschleunigung erheblich verkürzt werden. Dadurch wird die Auslastung des Prozessors reduziert, was besonders für ältere Computer mit begrenzter Leistung von Vorteil ist. Darüber hinaus werden alle Apple-Geräte mit M-Chip vollständig unterstützt.

Videos und Medien aus dem Internet laden

Der VideoProc Converter bietet eine Vielzahl nützlicher Funktionen: Mit dem integrierten Downloader könnt ihr Videos und Audiodateien in Originalqualität von über 1.000 Websites herunterladen, darunter Plattformen wie YouTube, Facebook, Instagram und SoundCloud. Zusätzlich ermöglicht der Converter das Umwandeln von Videos oder DVDs in Formate wie MP4 (HEVC/H.264), MOV, MKV, AVI, FLV, WAV, MP3 und viele weitere.

Ein praktischer Screen Recorder erlaubt die Aufnahme von Webcam-, Computer- und iOS-Bildschirmen inklusive Ton, wobei drei Aufnahme-Modi, anpassbare Fenstergrößen und Zusatzwerkzeuge zur Verfügung stehen. Der integrierte Video-Editor bietet Funktionen wie Schneiden, Croppen, Drehen, Hinzufügen von Untertiteln und das Zusammenfügen von Clips. Zudem können verschiedene Effekte auf Videos angewendet werden.

Dank GPU-Beschleunigung werden Aufgaben schneller ausgeführt, während die CPU-Last reduziert wird – besonders vorteilhaft für Systeme mit begrenzter Leistung. Die Software ermöglicht außerdem das einfache Konvertieren geladener Inhalte in mp4-, mp3- oder iPhone-kompatible Formate, wodurch sie eine umfassende Lösung für Bearbeitung und Medienmanagement darstellt.

VideoProc Converter AI jetzt um 62 Prozent reduziert

Klingen die Funktionen interessant? Dann könnt ihr euch den VideoProc Converter AI jetzt zum reduzierten Preis sichern. Statt 78,90 Euro zahlt ihr inklusive deutscher Mehrwertsteuer nur 35,64 Euro (zum Angebot). Dank der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie könnt ihr das Programm risikofrei ausprobieren.