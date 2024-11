Auch Satechi stellt Hub für den neuen Mac mini vor

Das überrascht uns nicht sonderlich. Der für sein Mac-Zubehör bekannte Hersteller Satechi hat ein neues Produkt für den kürzlich auf den Markt gekommenen Mac mini mit M4-Prozessor vorgestellt: Das „Mac Mini Stand & Hub with NVMe Enclosure“. Es ist ähnlich konzipiert wie die bereits vorgestellte Lösung von RayCue, die schon im Dezember verschickt wird. Bei Satechi ist ein wenig mehr Geduld gefragt, hier soll der Startschuss laut Webseite erst im Frühling 2025 fallen.

Satechi will sich unter anderem um eine günstige Speicher-Erweiterung für den Mac mini kümmern. Der neue Hub bietet einen Slot für herkömmliche SSD-Chips und Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gb/s. Aber nicht nur das – Satechi will euch auch zwei Dinge bieten, an die Apple nicht in den Mac mini integriert hat.

Da wären zum Beispiel klassische USB-A-Ports, von denen es im 2024er Mac mini keine mehr gibt. Drei Stück sind im Satechi-Dock an der Vorderseite zu finden, sie gesellen sich direkt zu den zwei USB-C-Ports des Mac mini. Perfekt, um alle möglichen USB-Geräte direkt anschließen zu können.

Darüber hinaus wird Satechi bei seinem Dock einen SD-Kartenslot verbauen. Einen Schlitz für microSD-Karten sucht man bisher allerdings vergeblich. Ebenso übrigens wie den Preis, der bisher noch unbekannt ist.

Lösung von RayCue bringt dem Mac mini mehr Möglichkeiten

Dafür liefert uns Satechi noch einige Details rund um das patentierte Design. „Die schlanke Aluminiumkonstruktion mit schlankem Profil und wärmeableitenden Öffnungen sorgt für optimale Luftzirkulation und Leistung“, heißt es vom Hersteller.

Aktuell sehe ich das Dock von RayCue. Dort sind die Anschlüsse noch ein bisschen vielseitiger gestaltet und es gibt insgesamt mehr Möglichkeiten. Auf jeden Fall eine Lösung, die wir uns hoffentlich schon im Dezember genauer ansehen können, der passende Mac mini steht ja schon auf unserem Schreibtisch.