Black Friday: Munbyn RealWriter Etikettendrucker RW402B jetzt besonders günstig

Anzeige. Online-Bestellungen sind weiterhin sehr beliebt, und daraus resultieren auch zahlreiche Retouren. Mit einem Labeldrucker lassen sich die Rücksendeetiketten bequem ausdrucken. Da das Papier selbstklebend ist, kann man das Label direkt auf das Paket kleben – ziemlich praktisch! Darüber hinaus kann ein Etikettendrucker auch Logos, Namenskarten, Warnungen, Dekoration und mehr drucken. Genau diese Aufgabe übernimmt der Munbyn RealWriter 402, den ich euch im Rahmen eines Tests genauer vorstellen möchte. Mit dem Gutschein MUNBYNAE bezahlt ihr an der Kasse nur 92,99 Euro statt 139,99 Euro!

Da der Munbyn RealWriter 402 ein Thermodrucker ist, verzichtet er komplett auf Tinte. Mit den passenden Etiketten kann man allein durch Hitze ein Label oder Etikett drucken und muss sich daher keine Gedanken um den Tintenstand machen. Gleichzeitig schont ein Thermodrucker den Geldbeutel, denn Tinte ist bekanntlich sehr teuer.

Munbyn RealWriter 402: Klein und kompakt

Der Munbyn Label- und Etikettendrucker ist mit seinen Abmessungen von 200 x 80 x 90 Millimetern kompakt und platzsparend. Obwohl viel Kunststoff verarbeitet wurde, fühlt sich der Drucker nicht billig an. Die Verarbeitung ist schlicht, aber funktional – der Drucker tut genau das, was er soll: Labels und Etiketten drucken. Dadurch wird ein akzeptabler Preis gewährleistet.

Der Drucker ist optimal für den Ausdruck von Rücksendeetiketten von DHL, UPS und anderen Versanddienstleistern geeignet. Die Etiketten sind 100 x 150 Millimeter groß (4 x 6 Zoll), und im Lieferumfang sind bereits einige Etiketten enthalten. Wer mehr drucken möchte, muss jedoch zusätzliche Labels separat kaufen. Den Stapel platziert man einfach hinter dem Drucker, führt das erste Etikett ein, und schon kann der Druck beginnen. Optional könnt ihr euch auch einen Halter für 21,99 Euro dazu kaufen, um Etiketten auf Rollen einfacher abrollen zu können. Auch die gestapelten Etiketten könnt ihr den den Halter legen.

Der Drucker erkennt das eingelegte Papier automatisch, wobei ihr mit zwei Klemmen die Breite manuell einstellen könnt. Das Papier wird ein paar mal eingezogen und ausgegeben und der Drucker positioniert das Druckerpapier dann perfekt, um Abschnitte zu vermeiden. Da die untere Schicht gelocht ist, kann man das gedruckte Label kinderleicht abreißen. Die Munbyn-App erkennt dabei automatisch welches Label eingelegt ist und zeigt entsprechende Vorlagen an. Das erspart das manuelle Ändern der Papiergröße, was letztendlich auch eine Zeitersparnis ist.

Die Verbindung zum Smartphone erfolgt unkompliziert über Bluetooth. Ihr ladet euch die kostenlose Munbyn Print-App aus dem App Store herunter und könnt den Drucker direkt verbinden. Neben dem Import von Versandlabels bietet die App auch eine Vielzahl an Vorlagen für andere Zwecke abseits von Versandetiketten.

Vielseitige Vorlagen und benutzerfreundliche App

In der Munbyn Print App habt ihr Zugriff auf über 2.000 Vorlagen. Allerdings sind die Textvorlagen ausschließlich in englischer Sprache verfügbar. Ihr könnt aus zahlreichen Designs wählen, darunter „Thank You“-Labels, Glückwunschtexte, Icons und viele weitere Beschriftungen – insgesamt stehen über 3.500 Elemente zur Auswahl bereit. Natürlich könnt ihr einfach eure eigenen Vorlagen erstellen. Der integrierte Editor ist übersichtlich gestaltet und ermöglicht es, vorhandene Grafiken und Schriftzüge zu bearbeiten und zu erweitern.

Zudem könnt ihr individuellen Text hinzufügen, aus einer Vielzahl an Symbolen wählen, Bilder einfügen, eigene Fotos hochladen, Tabellen erstellen sowie Datum und Uhrzeit integrieren. Die Bedienung ist insgesamt benutzerfreundlich, könnte jedoch speziell für kleinere iPhone-Displays noch besser optimiert sein. Auf einem iPad gestaltet sich die Bearbeitung dank des größeren Displays deutlich komfortabler.

In der Munbyn Print-App könnt ihr einfache Grafiken erstellen, allerdings sind die verfügbaren Tools begrenzt. Ich empfehle daher Canva, da ihr dort im Handumdrehen ansprechende Grafiken gestalten könnt. Diese lassen sich anschließend einfach importieren und ausdrucken. Neben den standardmäßigen 100 x 150 Millimeter großen Labels könnt ihr auch andere Formen verwenden, wie zum Beispiel runde Aufkleber in verschiedenen Farben.

Drucker mit dem Mac verbinden

Neben der Bluetooth-Anbindung über die App könnt ihr den Drucker auch per USB-C mit einem Mac oder Windows-PC verbinden. Dafür ist es allerdings notwendig, vorher einen Treiber herunterzuladen und zu installieren, damit der Drucker erkannt wird. Am Desktop stehen euch dann weitere Grafik-Tools zur Verfügung, um kreativere Designs zu gestalten. In den Druckeinstellungen gebt ihr einfach das gewünschte Format des Labels an und nehmt die weiteren erforderlichen Anpassungen vor.

Darüber hinaus könnt ihr euch auch den kostenlose Online-Editor im Browser nutzen, über den ihr ebenfalls Zugriff auf die vielen Vorlagen und Templates bekommt.

Ordentliche Druckqualität

Der Munbyn RealWriter 402 liefert schnelle und qualitativ ordentliche Ergebnisse. Für Versandetiketten oder einfache Aufkleber ist diese Qualität völlig ausreichend. Da der Drucker ausschließlich Schwarz druckt, könnt ihr Farbe nur durch den Einsatz entsprechend gefärbter Etiketten hinzufügen.

Da der Munbyn RealWriter 402 Thermodrucker über einen speziellen Druckkopf und einen KI-optimierte Algorithmus verfügt, unterstützt er den Graustufendruck, um detaillierte Bilder in Graustufen mit sanften Übergängen drücken zu können. Das gewährleistet eine gute Druckgenauigkeit, damit auch Details sichtbar werden.

Ich habe ja schon erwähnt, dass der Druck schnell ist, um genau zu unterstützt der Drucker eine Druckgeschwindigkeit von 180 Millimeter pro Sekunden. Mit einer Auflösung von 203 dpi ist Text leicht zu lesen.

Vielfältige Etikettenauswahl

Obwohl der Drucker selbst erschwinglich ist und ihr kein Tinten-Abo benötigt, solltet ihr die Kosten für zusätzliche Etiketten einplanen. Zum Beispiel kosten 500 Versandetiketten etwa 22,49 Euro. Für meinen Test habe ich zusätzlich 50 x 50 Millimeter große Etiketten verwendet, die sich ideal für vorgefertigte Grafiken oder individuelle Aufdrucke eignen. 400 runde Aufkleber mit Regenbogen-Metallic-Effekt sind für 26,99 Euro erhältlich, während schlichte braune Etiketten 17,99 Euro kosten.

Alle gedruckten Etiketten lassen sich dank einer praktischen Abreißhilfe am Drucker problemlos abziehen. Die Perforation zwischen den Labels sorgt für ein einfaches und sauberes Trennen, unabhängig von der verwendeten Etikettenart.

Mein Fazit zum Munbyn RealWriter 402

Der kompakte Drucker ist eine Empfehlung. Für einfache und schnelle Etiketten reicht die App vollkommen aus. Für komplexere Designs könnt ihr auf externe Tools wie Canva ausweichen. Der Drucker verschwendet kein Papier und verringert den Papierabfall, zudem gibt es keinen Papierstau und somit auch keine Ausfallzeiten. Als reiner Drucker für Versandetiketten überzeugt der Munbyn RealWriter 402 auf ganzer Linie. Zudem benötigt er keine Tinte, was den Unterhalt besonders kostengünstig macht.

Auch das Drucken von Motiven und Icons gelingt problemlos. Mit farbigem Papier lassen sich die Ausdrucke zusätzlich aufwerten.

Der Munbyn RealWriter 402 ist derzeit mit 47 Euro Rabatt erhältlich, sodass ihr nur 92,99 Euro statt 139,99 Euro zahlt – nutzt den Gutschein MUNBYNAE. Schaut euch auch die passenden Etiketten und Labels an, die separat erhältlich sind.