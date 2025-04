Yarbo Gartenroboter: Vollautomatisches Trimmer-Modul für den Rasen vorgestellt

Über Mähroboter, die im eigenen Garten für einen regelmäßig gestutzten Rasen sorgen, haben wir in der Vergangenheit bereits häufiger berichtet. Vom Unternehmen Yarbo gibt es allerdings auch einen Gartenroboter, der weitaus mehr Aufgaben erledigen kann als nur den Rasen zu mähen.

Und dieser Gartenroboter wurde nun um ein zusätzliches Element erweitert: Ein Trimmer-Modul für den Rasen. Damit soll randloses Rasenmähen möglich sein, ohne selbst händisch an nicht ebenerdigen Kanten, in der Nähe von Beeten und an weiteren anspruchsvollen Stellen im Garten nacharbeiten zu müssen.

Der Yarbo Gatenroboter erledigt neben der Kantentrimmung auch weitere Aufgaben im Garten. Das Gerät verfügt über einen sogenannten „Core“, das Basisgerät als Zugmaschine samt kleinem Kettenantrieb, an den je nach Jahreszeit und Bedingungen im Garten entsprechende Erweiterungen zum Rasen mähen, Laub blasen oder auch als Schneefräse angebracht werden können. Neben diesen Hauptmodulen gibt es noch weiteres ergänzendes Zubehör, beispielsweise eine Anhängerkupplung oder einen Schneeschieber. Für dieses Jahr wurden Extras für den Kantenschnitt oder das Ausbringen von Samen, Flüssigkeiten oder Streusalz angekündigt, von denen das Kantenschnitt-Modul nun offiziell vorgestellt wurde.

Das Trimmer-Modul für den Randschnitt des Rasens wird wenig überraschend an der Seite des Gartenroboters angebaut. Ein ähnliches Konzept ist auch schon vom kompakteren und günstigeren Exemplar des Navimow X3 bekannt. Yarbo verspricht eine moderne Bildverarbeitungstechnologie, um einen vollautomatischen und sehr präzisen Schnitt am Rand von Rasenkanten, Blumenbeeten und weiteren Anlagen ohne Beschädigungen ausführen zu können.

Federkonstruktion und einstellbare Schnitthöhe

Das vom Hersteller als „Yarbo Trimmer Pack“ bezeichnete Modul kommt mit einer automatischen Fadenzuführung daher, die man nur einmal im Monat austauschen muss. Eine Federkonstruktion sorgt dafür, dass der Trimmer bei Kontakt mit Hindernissen sicher zurückfedert. Die Spannung lässt sich einstellen, um flexibel zu reagieren und sowohl den Trimmer als auch Strukturen, Blumenbeete und Dekoration zu schützen. Mit der einstellbaren Schnitthöhe von 2 bis 4 Zoll soll man zudem einen makellosen Schnitt erzielen.

Das neue Kantenschnitt-Modul für den Yarbo Gartenroboter ist ab sofort auf der Website zu einem Preis von 889 Euro inklusive einer entsprechenden Halterung („Back Brace Mount“) zur Vorbestellung erhältlich. Die Auslieferung soll laut Hersteller im August dieses Jahres erfolgen. Zeitgleich bietet Yarbo auch eine Spring Sale-Aktion an, bei der Zubehör für den Gartenroboter bei einer Bestellung für selbigen reduziert ist.