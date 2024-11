RayCue stellt ersten Sockel-Hub für den neuen Mac mini vor

Mit dem neuen Mac mini hat Apple große Design-Änderungen vorgenommen und sich auch von den klassischen USB-A-Ports verabschiedet. Wenn euch die insgesamt fünf USB-C-Anschlüsse am neuen Mac mini mit M4-Prozessor zu wenig sind, dann hat RayCue schon bald das vielleicht passende Gadget für euch. Der für sein Mac-Zubehör bekannte Hersteller hat ein neues Dock vorgestellt, das perfekt unter den Mac mini passt.

„RayCue New Type-C Stand & Hub with NVMe/ M.2 SATA SSD Enclosure“ lautet der Name des Zubehörs, das ab sofort für 76,95 Euro direkt beim Hersteller vorbestellt werden kann. Der Versand soll bereits ab dem 15. Dezember starten, also in weniger als einem Monat.

Das Dock ist perfekt auf die Maße des neuen Mac mini abgestimmt und verfügt zudem über Kühlrippen aus Aluminium, was der Kühlung des kleinen Apple-Computers entgegenkommen sollte. Vergessen hat man allerdings eine Aussparung für den Power-Knopf des Mac mini, der sich bekanntermaßen ja an der Unterseite des Geräts befindet.

Auch eine SSD kann in das Mac mini Dock von RayCue integriert werden

Dafür bietet euch das Dock von RayCue aber zahlreiche zusätzliche Anschlüsse. Auf der Rückseite findet man etwa einen weiteren HDMI-Anschluss, einen klassischen USB-A-Port und einen Mini-Klinke-Audioanschluss. Letzterer dürfte super praktisch für klassische Lautsprecher sein, am Mac mini selbst ist der Port ja an der Vorderseite zu finden. Dort bietet das Dock von RayCue übrigens einen Kartenleser für microSD- und SD-Karten, sowie zwei zusätzliche USB-A-Ports und einen USB-C-Anschluss.

Abgerundet wird das praktische Dock durch einen zusätzlichen Steckplatz für NVMe oder M.2 SATA SSDs. So könnt ihr den Speicher eures Mac mini ganz einfach selbst erweitern, ohne eine externe SSD an einen der hinteren Ports klemmen zu müssen. Mit einer Datenübertragungsrate von maximal 1.250 Mbit/s dürfte der zusätzliche Speicher zwar nicht so schnell sein, wie die interne SSD, als zusätzliche Dateiablage und Ort für Backups dürfte diese Lösung aber prima geeignet sein.

