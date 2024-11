Apple erklärt: Darum ist der Power Button beim Mac mini auf der Unterseite

Hat sich Apple beim Mac mini ein Design-Fauxpas erlaubt? Da sich der Power Button jetzt auf der Unterseite befindet, ist er schwer zu erreichen. Man muss den kleinen Mac mini anheben, um den Knopf mit dem Finger drücken zu können. Das ist nicht nutzerfreundlich und hat eine kontroverse Diskussion ausgelöst. In einem Interview mit der chinesischen Webseite Bilibili erklären John Ternus und Greg Joswiak, warum der Power Button auf der Unterseite platziert wurde.



Nun, wir haben den Mac mini so stark verkleinert, richtig? Er ist nur noch halb so groß wie die vorherige Generation. Wir mussten also den Einschaltknopf an der geeignetsten Stelle anbringen, weil er so klein ist. Sie ist bequem zu drücken. Einfach den Finger hineinstecken und die Taste drücken.

Das Wichtigste ist jedoch, dass du den Power Button auf deinem Mac so gut wie nie benutzt. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, wann ich das letzte Mal einen Mac eingeschaltet habe.