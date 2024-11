Neues Buch „Apple Music: 100 Best Albums“ kostet 450 Euro

Nein, es ist noch nicht der 1. April. Zusammen mit Assouline bietet Apple das limitierte Buch „Apple Music: 100 Best Albums“ zum Kauf an – und zwar für 450 Euro. Der teure Preis ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass das Luxusunternehmen Assouline nur 1.500 Exemplare des Buches verkauft, jedes mit einer handgedruckten Nummer. Das Hardcover-Buch verfügt außerdem über einen „eleganten, durchsichtigen Schuber“ und „goldgeränderte Seiten“. Als Akt der Großzügigkeit bietet Assouline bei einem Bestellwert von über 200 Euro sogar einen kostenlosen Versand an.

Jedes Buch wird in einem maßgefertigten, durchsichtigen Acrylschuber geliefert, in den das Apple Music-Logo eingraviert ist, während das Hardcover aus Leinen mit demselben Logo geprägt ist, so dass es sich perfekt hinter der Gravur einfügt. Auf der Rückseite des Schubers ist die Auflagennummer eingraviert, und im Innern des Buches befindet sich ein handnummeriertes Exlibris, das die Limitierung dieser Veröffentlichung noch unterstreicht. Die Ränder der Buchseiten sind mit einem funkelnden Gold vergoldet, das den Titel auf dem Buchrücken widerspiegelt.

Das neue Luxus-Buch listet die besten Alben, die ein Expertenteam von Apple Music zusammen mit einer exklusiven Gruppe von Künstlern wie Maren Morris, Pharrell Williams, J Balvin, Charli XCX, Mark Hoppus, Honey Dijon und Nia Archives sowie Songwritern, Produzenten und Branchenexperten ausgewählt hat. Die Auflistung umfasst mehr als 65 Jahre Musik sowie mehrere Genres, unter anderem Country, Pop und Rock, Hip-Hop und elektronische Musik.

Die Liste, die stilistisch so unterschiedliche Künstler wie Billie Eilish und Metallica, Travis Scott und Talking Heads umfasst, hat weltweit zu lebhaften Diskussionen geführt. „Wenn unsere Liste mehr Diskussionen unter Fans außerhalb von Apple Music auslöst und Menschen dazu bringt, leidenschaftlich über die Musik zu sprechen, die sie lieben, dann haben wir unser Ziel erreicht“, sagt Zane Lowe, Global Creative Director und Co-Head of Artist Relations bei Apple Music.

„Designed by Apple in California“ kostete damals 299 Euro

Wir machen einen kurzen Ausflug in die Vergangenheit, denn Apple hat schon 2016 ein Buch mit dem Titel „Designed by Apple in California“ herausgebracht. Das nicht mehr erhältliche Hardcover-Buch hat die Produkte von Apple in groß abgedruckt. Wir haben euch das Buch damals in einem kleinen Video vorgestellt und eigentlich müsste das 300 Seiten starke Buch auch noch bei uns im Büro zu finden sein. Aktuell lässt sich damit sogar ein Gewinn erzielen, da es beim Weiterverkauf mehr einbringt als der ursprünglich bezahlte Preis.