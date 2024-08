Fraenk bietet jetzt auch ein dunkles Widget für das restliche Datenvolumen

Wer einen guten und günstigen Mobilfunktarif sucht, ist bei Fraenk an der richtigen Adresse. Auch ich empfehle diesen Tarif gerne in der Familie oder bei Freunden weiter, da er einfach ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis hat. Für 10 Euro im Monat gibt es 12 GB Datenvolumen, wobei eine Telefon- und SMS-Flat enthalten ist.

Damit ihr euer Datenvolumen immer im Blick habt, könnt ihr ein Widget auf den Homescreen legen. Bisher gab es jedoch nur ein helles und weißes Widget, was im Dark Mode natürlich nicht so gut aussieht. Mit dem neusten Update könnt ihr das Fraenk-Widget aber auch in einer dunklen Variante nutzen, zudem ändert es automatisch die Farbe, wenn das iPhone das Erscheinungsbild ändert.

Der empfehlenswerte Mobilfunktarif Fraenk funkt im 5G-Netz der Telekom mit maximal 25 Mbit/s und lässt sich vollständig per App abschließen und verwalten. Ohne Vertragslaufzeit, ohne Stress. Seit Mai ist auch die EU-Auslandstelefonie möglich, darüber hinaus könnt ihr mit Freunde-Codes euer Datenvolumen um 4 GB dauerhaft aufbessern. Nutzt ihr den Code MELT3, bekommt ihr für 10 Euro dauerhaft 16 GB Datenvolumen.