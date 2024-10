Für den nächsten Urlaub: ADAC Drive zeigt Spritpreise auch im Ausland an

Die App „ADAC Drive: Tanken Laden Route“ (App Store-Link) hat ein Update auf Version 5.2.0 erfahren und kann jetzt auch die Spritpreise in ausgewählten Ländern im Ausland anzeigen. Das finde ich ungemein praktisch, um schon vorab prüfen zu können, wo der Sprit am günstigsten ist.

Die aktuellen Spritpreise listet ADAC Drive ab sofort auch für Österreich, Italien, Spanien, Frankreich, Slowenien und Großbritannien. Die ersten vier genannten Länder sind oft gewählte Reiseziele der Deutschen, daher kann man im nächsten Urlaub an der Zapfsäule sparen.

Das neueste Update bringt auch die Anzeige der Kraftstoffart HVO100 mit. Hierbei handelt es sich um einen umweltfreundlichen Dieselersatz. Die Daten sind allerdings nur in Deutschland und Österreich abrufbar. Außerdem runden eine optimierte Benutzeroberfläche und technische Verbesserungen das Update ab.

ADAC Drive hilft bei der Urlaubsplanung

Doch die ADAC Drive App zeigt nicht nur Spritpreise an, sondern hilft auch bei der Routenplanung für Auto, Wohnmobil Mottorad und Fahrrad. Darüber hinaus ist eine Navigation möglich und das sogar über CarPlay. Mit an Bord sind auch grundlegende Ifnrmlationen zu über 25.000 Camping- und Stellplätzen in ganz Europa, mit Filtermöglichkeiten und ADAC Klassifikationen. Ganz so umfangreich wie die separat erhältliche App ADAC Camping- und Stellplatzführer ist die Integration allerdings nicht.

Die kostenlose iOS-App ADAC Drive listet zudem mehr als 80.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge, wartet mit Turn-by-Turn-Anweisungen auf, bietet Infos zur aktuellen Verkehrslage und zu Verkehrsstörungen, Favoriten und Routen mit ADAC Login sowie Routen für Fußgänger. ADAC Drive ist 100,2 MB groß und kann größtenteils auch ohne Login genutzt werden. Im App Store gibt es bei mehr als 217.000 Bewertungen gute 4,5 von 5 Sterne im Schnitt.