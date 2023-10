Gerücht: iPad Air mit 12,9 Zoll Display in Planung

Das iPad Air ist Apples bestes Tablet, wenn es um das Preis-Leistungsverhältnis geht. Derzeit ist das iPad Air 10,9 Zoll groß; für die meisten die perfekte Größe. Es bietet ein ausreichend großes Display und ist unterwegs schnell eingepackt. Doch noch größeres Displays erfreuen sich ebenfalls großer Beleibtheit und genau hier kommt der neuste Bericht der DigiTimes ins Spiel.

Laut Quellen der DigiTimes arbeitet Apple an einem iPad Air mit 12,9 Zoll Display, ähnlich zum großen iPad Pro. Allerdings soll das große iPad Air kein modernes Mini-LED Display bekommen, sondern stattdessen auf ein herkömmliches LCD-Display setzen. Gleiche Technologie kommt auch im aktuellen iPad Air zum Einsatz.

Kürzlich hatte 9to5Mac berichtet, dass Apple an zwei neuen iPad Air-Modellen der sechsten Generation arbeitet. Damals wurde schon gemunkelt, dass das iPad Air in zwei Größen angeboten werden sollen, die DigiTimes nennt jetzt erstmals Zahlen und geht davon aus, dass das iPad Air auch in einer großen Variante erscheinen soll.

Das aktuelle iPad Air ist mit dem M1-Chip ausgestattet und wartet auf ein Upgrade. Zusammen mit einem neuen Prozessor könnte Apple auch eine neue Displaygröße einführen. Ob Apple dieses Jahr noch neue iPads vorstellen wird, ist unklar, der Apple-Experte Mark Gurman geht davon aus, dass in diesem Monat keine neuen Tablets mehr vorgestellt werden.

Ein 12,9 Zoll iPad Air würde sich preislich wohl zwischen dem aktuellen 10,9 Zoll iPad Air und dem 11 Zoll iPad Pro ansiedeln. Das iPad Air ist derzeit ab 769 Euro zu haben, das kleine iPad Pro ab 1049 Euro. Bei Amazon könnt ihr günstiger zuschlagen.