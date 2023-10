AVM: Neues für die FRITZ!App Smart Home und MyFRITZ!App

AVM hat Neuigkeiten zu den eigenen Apps bekanntgegeben: Das Unternehmen, das vor allem für die FRITZ!Box-Router und FRITZ!Fon-Telefone bekannt ist, strukturiert den Funktionsumfang der MyFRITZ!App neu. Der Bereich Smart Home zieht aus der MyFRITZ!App (App Store-Link) aus und wird komplett von der FRITZ!App Smart Home (App Store-Link) abgebildet.

Damit erhalten beide Apps mehr Platz für zukünftige Funktionen und einen übersichtlicheren Aufbau: Die MyFRITZ!App ermöglicht einen schnellen Zugang zu alltäglichen FRITZ!Box-Funktionen wie WLAN per QR-Code mit Gästen teilen, Sprachnachrichten abhören und Zugriff auf USB-Speicher. Darüber hinaus informiert die App die User über verpasste Anrufe oder neue Ereignisse im Heimnetz. Mit der FRITZ!App Smart Home lässt sich das smarte Zuhause intuitiv steuern.

Nutzer und Nutzerinnen werden in der MyFRITZ!App seit einigen Monaten auf den Auszug der Funktionen hingewiesen. Mit einem Update am 31. Oktober dieses Jahres verschwindet der Smart-Home-Bereich aus der MyFRITZ!App, wodurch die FRITZ!App Smart Home zur zentralen App für die smarte Steuerung wird.

Intelligente Steuerzentrale: Die FRITZ!App Smart Home

Alle von der MyFRITZ!App bekannten Smart-Home-Funktionen sind in der FRITZ!App Smart Home enthalten. Die FRITZ!App Smart Home ist zuhause und unterwegs die zentrale Fernbedienung für alle smarten FRITZ!-Geräte. Mal schnell die Stehlampe im Wohnzimmer ausschalten oder die Temperatur der Heizung anpassen oder nachsehen, ob das E-Bike schon aufgeladen ist? All das und mehr kann die FRITZ!App Smart Home. Auf einen Blick erhält man eine Übersicht über alle intelligenten FRITZ!-Geräte. Auch in der FRITZ!Box hinterlegte Szenarien wie „Nach Hause kommen“ sind über die FRITZ!App Smart Home steuerbar. Neue Smart-Home-Geräte meldet man komfortabel direkt über die App an.

Der Touchscreen für die FRITZ!Box: Die MyFRITZ!App

Die MyFRITZ!App behält ihre umfangreichen Komfortfunktionen und bietet einen leichten Einstieg in die FRITZ!-Welt. So kann man auch schnell das Heimnetz überblicken, den Internetzugang für einzelne Geräte sperren oder entsperren (Kindersicherung) oder die FRITZ!Box-Bedienoberfläche aufrufen, um alle Einstellungen der FRITZ!Box zu erreichen. Außerdem lassen sich unerwünschte Anrufer sperren, schnell Informationen ihrer FRITZ!-Geräte abrufen oder Rufumleitungen ein- und ausschalten. Die intuitive Benutzeroberfläche wird durch den Auszug des Smart Home-Bereichs noch übersichtlicher.