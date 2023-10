Duet Game feiert zehnten Geburtstag mit neuen Leveln

Etwas überrascht habe ich heute Morgen in den Update-Bereich der App Store Anwendung geblickt, als ich dort Duet Game (App Store-Link) entdeckt habt. Der Klassiker aus dem Jahr 2013, mit dem ich vor einem Jahrzehnt bereits sehr viel Spaß hatte, ist jetzt in Version 4.0 verfügbar.

„Vielen Dank an all unsere Fans, die das Spiel in den letzten zehn Jahren gekauft und sich darin verloren haben“, schreibt das Entwicklerteam im App Store. „Anlässlich unseres Jubiläums ist jetzt die neue Story ‚Monolog‘ als separater Kauf erhältlich.“

Insgesamt 30 Level für einen absolut fairen Preis von 99 Cent dürften Grund genug sein, Duet Game noch einmal zu installieren, solltet ihr es zwischenzeitlich von eurem iPhone oder iPad gelöscht haben. Das Spiel hat auch nach so langer Zeit nichts von seiner Faszination verloren und liefert euch jetzt ein tatsächlich ganz neues Spielerlebnis.

Schwierigkeitsgrad in Duet Game bleibt unverändert hoch

Im Monolog müsst ihr nicht zwei Kugel durch einen Parcours bewegen, sondern nur noch eine Kugel. Dafür kommen gleich von zwei Seiten bewegliche Balken auf euch zu, denen ihr ausweichen müsst. Auch im Monolog bleibt Duet Game seinem Namen also irgendwie treu.

Die Steuerung ist dabei unverändert geblieben: Tippt ihr auf die linke Seite des Bildschirms, dreht sich die Kugel nach links – und nach rechts genau umgekehrt. Klar ist auch: Scheitern gehört weiterhin dazu und wird mit bunten Farbklecksen belohnt. Die Level im ersten Versuch zu schaffen, das ist wahrscheinlich unmöglich.

Ich freue mich einfach darüber, Duet Game mal wieder starten zu können, auch wenn die 30 Level am Ende wohl einfach zu wenig sind. Das möchte ich dem Entwicklerteam aber gar nicht ankreiden und hoffe, dass sie mit ihrem Comeback den gewünschten Erfolg erzielen. Schließlich soll es nicht wieder zehn Jahre dauern, bis Duet Game erneut neue Level erhält.