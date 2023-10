Pixel Pals: Apollo for Reddit-Entwickler integriert neues Sprachlern-Widget

Viele von euch werden sich sicherlich an Apollo for Reddit, einen der beliebtesten Drittanbieter-Clients für Reddit, erinnern. Er wurde eingestellt, nachdem Reddit das eigene Geschäftsmodell hinsichtlich des Zugangs zu seiner API geändert hatte. Christian Selig, der Entwickler hinter Apollo, bringt nun ein Homescreen-Widget für iOS auf den Markt, das Usern hilft, eine neue Sprache zu lernen – oder zumindest ein paar Wörter.

Das Widget mit dem Namen Language Pal ist keine eigenständige App, sondern Teil von Pixel Pals (App Store-Link). Die Pixel Pals wurden als kleine Maskottchen geboren, die auf der Dynamic Island aktiviert werden konnten, wenn man Reddit über Apollo durchsuchte. Bevor Apollo eingestellt wurde, erhielten die Pixel Pals ihre eigene iOS-App.

Seitdem Christian Selig Apollo for Reddit nicht mehr zur Verfügung steht, wird Pixel Pals in eine App voller Minispiele zu verwandelt, die auch kostenpflichtige Optionen bereithält. Dank der neuen interaktiven Widgets, die mit iOS 17 eingeführt wurden, verfügt die Pixel Pals-App jetzt über Language Pal.

Bisher Unterstützung für zehn Sprachen

Language Pal ist keine ausgefeilte Sprachlernplattform wie Duolingo, und selbst Selig gibt an, dass dies nicht der Zweck der App ist. Stattdessen hilft Language Pal, den Wortschatz zu trainieren und ein paar neue Wörter in einer anderen Sprache zu lernen – direkt auf dem Home-Bildschirm von iPhone und iPad. Um dies zu ermöglichen, funktioniert das Widget absolut simpel.

Alles, was man tun muss, ist das Widget zum iOS-Home-Bildschirm hinzuzufügen und es dann anzutippen, um eine Sprache auszuwählen. Es wird Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Mandarin-Chinesisch, Deutsch, Arabisch, Koreanisch, Hindi und kanadisches Englisch unterstützt. Das Widget zeigt dann ein Wort in der gewählten Sprache an und bietet drei Optionen auf Englisch, auf die man tippen kann. Im Anschluss gibt es einen Hinweis darauf, ob man eine richtige oder falsche Übersetzung gewählt hat. Am Ende der Runde erhält man zudem eine Berichtskarte mit der errungenen Punktzahl.

Pixel Pals 2.0, das im letzten Monat vorgestellt wurde, enthält auch andere interaktive Widgets, darunter ein vollständiges 2048-Minispiel und Unterstützung für den StandBy-Modus. Die App hat auch neue Tiere und die Möglichkeit, Freunde hinzuzufügen, um ihre Pixel Pals auf dem eigenenHome Screen sehen zu können. Pixel Pals lässt sich kostenlos ausprobieren, um jedoch alle Funktionen der App freizuschalten, ist ein Premium-Abonnement erforderlich, das ab 1,99 Euro/Monat erhältlich ist.