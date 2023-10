Facebook und Messenger: Neue Broadcast-Kanäle vorgestellt

Das Unternehmen Meta von Mark Zuckerberg hat gestern die Einführung von neuen Broadcast-Kanäle für Facebook (App Store-Link) und den Facebook Messenger (App Store-Link) angekündigt. Broadcast-Kanäle sind laut eines Blogbeitrags von Meta „ein öffentliches One-to-Many-Messaging-Tool für Seiten auf Facebook und sind die neueste Ergänzung zu den robusten Tools von Facebook, mit denen Seitenadministratoren wie Ersteller und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ihre Communitys direkt erreichen und weiter einbinden können.“

Die Broadcast-Kanäle sollen außerdem einen Ort bieten, an dem sich die Follower noch stärker verbunden fühlen und tiefer in die Dinge eintauchen können, die ihnen am wichtigsten sind. Seitenadministratoren können Broadcast-Kanal-Funktionen wie Umfragen nutzen, um sofortiges Feedback von ihrer Community zu erhalten, Fotos oder Videos von hinter den Kulissen zu senden und Sprachnotizen für einen authentischeren Ausdruck zu verwenden.

Die neuen Broadcast-Kanäle funktionieren wie folgt

Wenn man eine Seite auf Facebook in einem Land verwaltest, in dem derzeit Broadcast-Kanäle verfügbar sind, kann man einen Kanal direkt von der eigenen Seite aus starten. Andernfalls kann man sich auf die Warteliste setzen lassen und wird benachrichtigt, sobald die Funktion verfügbar ist.

Sobald der Broadcast-Kanal erstellt und die erste Nachricht gesendet wurde, erhalten die Anhänger dieser Seite eine einmalige Benachrichtigung, um dem Kanal beizutreten. Nur der Ersteller bzw. die Erstellerin des Kanals kann Nachrichten senden, die Teilnehmenden des Broadcast-Kanals können auf Nachrichten reagieren und in Umfragen abstimmen.

Man kann Broadcast-Kanälen über das Profil der eigenen Lieblingsseite auf Facebook beitreten und die Kanäle, denen man beigetreten ist, in der Chatliste sehen. Sobald man dem Kanal beigetreten ist, erhält man Benachrichtigungen, wenn Inhalte gepostet werden. Benachrichtigungen können auch stummgeschaltet werden, indem man auf das Symbol „Stummschalten“ in der oberen rechten Ecke des Kanal-Threads tippst.

Meta testet derzeit die Möglichkeit für Seiten, Broadcast-Kanäle zu erstellen und erwartet, dass man die Funktion in den kommenden Wochen einführen wird. Jeder auf Facebook kann diesen Broadcast-Kanälen beitreten, um über das Neueste von seinen Lieblingsseiten auf dem Laufenden zu bleiben.