Grand Theft Auto The Trilogy: GTA-Spiele werden neu aufgelegt

Grand Theft Auto III, kurz GTA 3, wurde vor 20 Jahren veröffentlicht und ebnete für Rockstar Games einen erfolgreichen Weg. Zum Jubiläum hat das Entwicklerstudio angekündigt, dass „Grand Theft Auto III“, „Grand Theft Auto: Vice City“ und „Grand Theft Auto: San Andreas“ neu aufgelegt werden.

Diese Spiele werden in der „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ zusammengefasst und werden für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch noch in diesem Jahr mit zahlreichen Verbesserungen erscheinen. Unter anderem wird es eine überarbeitete Grafik und Gameplay-Verbesserungen geben, wobei der klassische Look & Feel der Originale beibehalten wird.

iOS-Apps werden später aktualisiert

Während die Konsolen-Spiele schon in Kürze aktualisiert werden, müssen sich iOS-Gamer etwas länger gedulden. Der Zeitplan von Rockstar sieht ein Update in der ersten Jahreshälfte 2022 vor.

Im App Store könnt ihr das Bundle „Grand Theft Auto: The Trilogy“ (App Store-Link) mit den drei genannten Spielen günstiger kaufen. Statt 18,97 Euro zahlt ihr im Bundle nur 12,99 Euro. Wenn ihr schon ein Spiel erworben hat, reduziert sich der Bundle-Preis automatisch.