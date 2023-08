iOS 17: Auflegen-Button bei Anrufen an neuer Position

Um Anrufe zu beenden, genügt ein Klick auf den roten Auflegen-Button. Dieser befindet sich in iOS 16 und älter mittig im unteren Bereich. Darüber sind die weiteren Optionen verfügbar, hier kann man sich selbst stumm schalten oder das Audio an die AirPods übergeben. Mit iOS 17 verändert sich das Verhalten und sowohl die weiteren Option-Buttons als auch die Auflegen-Taste sind neu angeordnet.

Da Apple mit iOS 17 die neuen Kontakt-Poster einführt, wird in der Mitte des Bildschirms mehr Platz benötigt. Genau aus diesem Grund rutschen die Tasten Audio, Stumm, Ziffernblock und Co nach unten und das zusammen mit der Auflegen-Taste. Diese wird nicht mehr mittig angezeigt, sondern ist nach rechts unten gewandert. Hier wird man sich zum Start umgewöhnen müssen, da der Button aber in roter Farbe leuchtet, wird der Klick intuitiv sein.

iOS 16 Anruf-Bildschirm

Die Frage an euch: Stört euch diese Änderung? Wie gesagt: Ich gehe davon aus, dass man sich sehr schnell daran gewöhnt und der rote Button zieht den Finger ja quasi an.