Inkbird IBT-26S ausprobiert: Fleischthermometer mit 4 Temperaturfühlern und App

Da ich mich vorwiegend vegetarisch ernähre und ich in meiner Küche so gut wie kein Fleisch verarbeite, kann ich auf ein Fleischthermometer eigentlich verzichten. Wenn bei euch in der Pfanne, im Ofen oder auf dem Grill häufiger ein gutes Stück Fleisch landet, ist ein Fleischthermometer beim Garprozess aber ziemlich hilfreich.

Mit dem Meater Fleischthermometer gibt es eine kabellose Premium-Variante, die mit 300 Euro den eigenen Geldbeutel stark belastet. Günstiger wird es beim Inkbird IBT-26S (Amazon-Link), das aktuell mit dem 40 Prozent Coupon für nur 47,99 Euro statt 99,99 Euro gekauft werden. Aktiviert den Gutschein einfach auf der Produktseite, nachfolgend findet ihr meine persönlichen Eindrücke.

Das Inkbird IBT-26S kommt gleich mit vier Temperaturfühlern und kann demnach bis zu vier Fleischstücke gleichzeitig überwachen. Wer zusätzlich die Umgebungstemperatur messen möchte, kann somit nur noch drei Fühler zum Messen der Fleischtemperatur einsetzen. Das Kabel jeden Fühlers ist 120 Zentimeter lang, der Fühler selbst wird einfach mit der spitzen Seite ins Fleisch eingeführt. Das funktioniert problemlos, das andere Ende wird in die Haupteinheit gesteckt und zeigt dort auf dem Display die Temperatur und zusätzliche Informationen an. Sind mehrere Fühler aktiv, wechselt das Display automatisch durch die verschiedenen Datensätze.

Inkbird App bietet viele Optionen

In der Inkbird App (App Store-Link) könnt ihr euer Thermometer hinzufügen. Hier wird ein Inkbird-Account benötigt, per Apple oder Google kann der Login besonders schnell erfolgen. Das Inkbird Thermometer kann per Bluetooth kommunizieren und per WiFi. Der Vorteil bei WiFi (nur 2,4 GHz): Die Reichweite ist deutlich höher und ihr könnt euch mit eurem Smartphone auch weiter weg aufhalten und bekommt weiterhin Benachrichtigungen ausgespielt.

In der Inkbird App werden alle aktiven Fühler angezeigt, hier könnt ihr dann einstellen, bei wie viel Grad das Thermometer und auch die App sich melden soll, damit ihr den Garprozess beenden könnt. Ihr könnt alle Werte per Hand eingeben, könnt aber auch aus den vielen Vorlagen wählen, die schon für Schwein, Rind, Fisch, Lamm, Rippchen und vieles mehr verfügbar sind. Hier könnt ihr dann auch die Temperatur manuell ändern. Zusätzlich könnt ihr einen Timer mit einer Notiz festlegen, falls ihr das Gargut entsprechend wenden oder bearbeiten wollt. Wie oben schon erwähnt, kann ein Fühler zur Messung der Umgebungstemperatur genutzt werden und auch hier können Grenzwerte festgelegt werden. Das ist beim Garen im Ofen nicht so spannend, wer einen Grill oder Smoker einsetzt, wird sich darüber aber freuen. Mit einer kleinen Klemme kann man den Fühler am Rost befestigen, damit der Fühler keinen direkten Kontakt hat und wirklich die Umgebungstemperatur misst.

Die Haupteinheit könnt ihr einfach mit einem kleinen Ständer hinten aufstellen, durch eine magnetische Rückseite lässt sich das Thermometer aber auch an entsprechenden Oberflächen befestigen. Mit einer vollen Akkuladung kann man das Gerät bis zu 32 Stunden verwenden, danach muss der 2500 mAh starke Akku per USB-C aufgeladen werden.

Die Handhabung ist wirklich sehr einfach, wer jedoch alle Fühler gleichzeitig einsetzt, muss sich um den Kabelsalat selbst kümmern. Das ist natürlich der Nachteil bei einer kabelgeführten Variante, dafür ist der Preis aber deutlich humaner. Temperaturen bis zu 250 Grad sind kein Problem, bei einer sehr kurzen Überwachung können auch Temperaturen bis zu 300 Grad ausgehalten werden.

Die Benachrichtigungen und Alarme wurden stets zuverlässig ausgespielt, die App-Bedienung ist einfach und weitestgehend auch in deutscher Sprache verfügbar. An einigen Stellen haben sich aber englische Bezeichnungen eingeschlichen. Meiner Meinung nach hätte man in der App auf eine Registrierung verzichten können.

Fazit

Obwohl ich ein Fleischthermometer aufgrund meines Essverhaltens so gut wie nie benötigte, hat das Inkbird IBT-26S im Praxistest sehr gut abgeschnitten. Die Handhabung ist sehr einfach, die Anzahl an vier Fühlern gut, die Messung und Alarme zuverlässig und am Ende gibt es ein leckeres und perfekt zubereitetes Stück Fleisch. Das Preis-Leistungsverhältnis ist vor allem mit dem aktuellen Angebot fast unschlagbar. Das Inkbird IBT-26S kann mit dem 40 Prozent Coupon auf der Produktseite für nur 47,99 Euro statt 99,99 Euro gekauft werden.