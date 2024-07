iPhone 16 Pro: Fortschrittlicher Samsung-OLED „M14“ soll Vorteile bringen

Das kommende iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max werden die ersten Apple-Smartphones sein, die Samsungs leistungsstarkes „M14“ OLED-Display-Panel verwenden. Dies legt ein neuer Bericht aus Südkorea nahe.

ETNews zufolge sind die OLED-Panels der „M“-Serie von Samsung für Flaggschiff-Smartphones bestimmt. Die Zahl „14“ bezieht sich dabei auf die Anzahl der Hochleistungsmaterialien, die für die Herstellung verwendet werden. „M14“ ist die erste Serie dieser Art, und das Panel soll entwickelt worden sein, um eine überlegene Helligkeit und Langlebigkeit zu liefern.

Samsung hat Berichten zufolge Bestellungen für die M14-Materialien aufgegeben und bereitet sich auf die Massenproduktion der Displays in der zweiten Jahreshälfte für Apples iPhone 16 Pro-Modelle vor. Googles Pixel 9-Smartphone ist das einzige andere Gerät, für das die Hochleistungs-Displays im Jahr 2024 erwartet werden.

In einem früheren Bericht aus China wurde behauptet, dass die diesjährigen iPhone 16 Pro-Modelle eine typische SDR-Helligkeit von bis zu 1.200 nits aufweisen werden – eine Steigerung von 20 Prozent gegenüber den aktuellen Modellen -, so dass Samsungs neues Panel der Grund für die erwartete Verbesserung sein könnte. Es wird jedoch erwartet, dass die HDR-Spitzenhelligkeit bei 1.600 nits bleibt, was dem aktuellen iPhone 15 Pro-Display entspricht.

Ein anderes Gerücht aus dem letzten Jahr besagte, dass alle iPhone 16-Modelle eine neue Mikrolinsen-OLED-Displaytechnologie für eine verbesserte Helligkeit und einen geringeren Stromverbrauch verwenden werden. Bislang ist nicht klar, ob dies speziell mit den M14-Panel von Samsung zusammenhängt.

Das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max werden laut mehreren Quellen ein größeres Display haben als die iPhone 15 Pro-Modelle. Das iPhone 16 Pro soll über ein Display mit einer Größe von 6,27 Zoll verfügen, während das iPhone 16 Pro Max ein 6,85 Zoll-Display aufweisen soll. Es wird erwartet, dass Apple die neue iPhone 16-Serie im Herbst dieses Jahres auf den Markt bringen wird, genauer gesagt wie in den vergangenen Jahren im September.