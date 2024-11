Kompaktes USB-C-Ladegerät mit 45 Watt für nur 16,89 Euro

Bereits vor gut zwei Wochen ist das kleine schwarze Ladegerät bei uns gelandet, mittlerweile sind alle drei Farben bei Amazon gelistet und können auch bestellt werden. Beim rosafarbenen Ladegerät ist die Lieferzeit nicht ganz klar, genau wie beim weißen Modell gibt es aber auch hier 35 Prozent Rabatt, wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert. So zahlt ihr an der Kasse nur noch 16,89 Euro (Amazon-Link).

Für das von uns getestete schwarze Baseus PicoGo USB-C-Ladegerät gibt es leider nur einen 30 Prozent Coupon, hier sinkt der Preis von den sonst üblichen 25,99 Euro auf 18,19 Euro. Aber auch das ist noch ein ordentlicher Preis.

Das Ladegerät ist äußerst kompakt gestaltet und ist (ohne den Stecker, der in der Steckdose verschwindet) nur 3,75 x 3,3 x 3,3 Zentimeter groß. Interessant ist, dass der Stecker um 45 Grad gedreht ist, so dass er nicht über das Gehäuse hinaus steht. Üblicherweise steckt das Netzteil also seltsam gedreht in eurer Steckdose, aber das beeinträchtigt die Funktionalität ja nicht.

Baseus PicoGo lädt auch über längere Zeit schnell auf

Es gibt nur einen USB-C-Anschluss, der dann aber bis zu 45 Watt Leistung liefert. iPhone und iPad wollen ja gar nicht so viel haben, für das MacBook Air ist die zusätzliche Leistung eine feine Sache. Für unseren Test haben wir mit dem Baseus PicoGo USB-C-Stecker eine Anker Solix C300 aufgeladen, hier wurden stets 40 bis 42 Watt Leistung angezeigt.

Im Laufe der Zeit wurde das Baseus PicoGo zwar spürbar wärmer, die Leistung musste aber nicht gedrosselt werden. Nach 45 Minuten lag sie immer noch bei über 40 Watt, nach 90 Minuten konnten wir immer noch die gleiche Leistung ablesen.

Falls ihr ein kompaktes Ladegerät mit 45 Watt sucht und mit einem Anschluss auskommt, ist das Baseus PicoGo für die aktuell geforderten 17 Euro eine gute Alternative. Die meisten anderen Ladegeräte mit vergleichbarer Leistung sind in diesem Preissegment deutlich größer.