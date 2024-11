ChatGPT Search von OpenAI: Jetzt als Alternative zur Google-Suche verfügbar

OpenAI, das Unternehmen hinter dem Chatbot ChatGPT, hat vor kurzem eine Erweiterung von ChatGPT angekündigt, die eine KI-basierte Internetsuche ermöglicht: ChatGPT Search. Laut Aussage von OpenAI in der eigenen Mitteilung zum Thema soll ChatGPT Search in der Lage sein, das Internet „auf eine viel bessere Art und Weise als zuvor“ zu durchsuchen.

„ChatGPT kann das Web jetzt viel besser durchsuchen als bisher. Sie können schnelle, zeitnahe Antworten mit Links zu relevanten Webquellen erhalten, für die Sie bisher eine Suchmaschine hätten bemühen müssen. Dies verbindet die Vorteile einer natürlichsprachlichen Schnittstelle mit dem Wert von aktuellen Sportergebnissen, Nachrichten, Aktienkursen und mehr. ChatGPT durchsucht das Internet auf der Grundlage Ihrer Fragen, oder Sie können die Suche manuell starten, indem Sie auf das Symbol für die Websuche klicken.“

Um nützliche Antworten im Web zu erhalten, benötigt es oft jede Menge Aufwand, mehrere Suchanfragen und das Durchforsten von Links, um qualitative Antworten und die richtigen Informationen zu finden. OpenAI will dies mit ChatGPT Search optimieren, indem Fragen auf natürliche Art und Weise, ganz wie in einer Unterhaltung, gestellt werden können.

„ChatGPT kann auf Wunsch mit Informationen aus dem Internet antworten. Gehen Sie mit Folgefragen tiefer, und ChatGPT wird den gesamten Kontext Ihres Chats berücksichtigen, um eine bessere Antwort für Sie zu finden. Außerdem haben wir uns mit Nachrichten- und Datenanbietern zusammengetan, um aktuelle Informationen und neue visuelle Designs für Kategorien wie Wetter, Aktien, Sport, Nachrichten und Karten hinzuzufügen.“

Chats erhalten darüber hinaus auch Links zu Quellen, beispielsweise zu Nachrichtenartikeln oder Blogbeiträgen, die einem die Möglichkeit geben sollen, mehr zu erfahren. Unterhalb der Antwort lässt es sich auf die Schaltfläche „Sources“ („Quellen“) tippen, um eine Seitenleiste mit den Verweisen öffnen zu können.

ChatGPT Search soll laut OpenAI auf chatgpt.com sowie auf den eigenen Desktop- und mobilen Apps verfügbar sein. Alle ChatGPT Plus- und Team-User sowie Personen in der SearchGPT-Warteliste sollen ab sofort Zugang erhalten, Enterprise- und Edu-User sollen in den nächsten Wochen folgen. In den kommenden Monaten plant OpenAI auch den Zugang für alle Free-User einzuführen ChatGPT (App Store-Link) lässt sich weiterhin als kostenlose App für iPhones und iPads im deutschen App Store herunterladen.

Fotos: OpenAI.