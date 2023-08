Ledlenser Flex10 im Test: Praktische Powerbank mit auswechselbaren Akkus

Das deutsche Unternehmen Ledlenser ist für seine portablen LED-Lichtprodukte bekannt. Seit einiger Zeit hat Ledlenser auch Powerbanks und Ladegeräte im Sortiment, die besonders für den Gebrauch bei Outdoor-Aktivitäten gedacht sind. Ich habe mir die neue Powerbank der Flexserie, die Flex 10, nun genauer angeschaut.

Ledlenser Flex10: Powerbank mit 6-in-1-System

Die Ledlenser Flex10 Powerbank ist eine kleine, handliche Powerbank mit drei USB-Anschlüssen (Typ A, C und Micro-USB – letzterer nur zum Aufladen), die für das Aufladen mobiler Geräte konzipiert wurde und auch für das Laden von Kleinstgeräten geeignet ist. Das Schöne an der Powerbank ist, dass die enthaltenen Akkus ganz einfach aus dem Gerät entfernt, recycelt, erneuert und auch in manchen anderen Ledlenser-Produkten verwendet werden können.

Die Powerbank kommt mit einem sehr kurzen USB-A-zu-C-Kabel, über das sie selbst mittels Anschluss an einen Netzstecker oder einen Laptop aufgeladen werden kann. Die Ladedauer der Powerbank beträgt dabei vier Stunden. Über die LED-Anzeige der Powerbank kann man den Ladestand der jeweiligen Akkus prüfen. Über blinkende LEDS zeigt das Gerät außerdem an, dass ein angeschlossenes Device gerade geladen wird.

Mit einem Gewicht von rund 230 Gramm zählt die Ledlenser Flex10 zu den leichteren Powerbanks. Staub- und Wasserdichte machen die Flex10 dabei zusätzlich zum soliden Begleiter für unterwegs. Die verbaute 3.0-A-Technologie ermöglicht zudem das Schnellladen von Geräten.

Erste Nutzung ein bisschen „buggy“

Auf der Verpackung heißt es, die Powerbank sei „ready to use“. Das konnte ich beim Testen leider nicht bestätigen. Die LED-Anzeige gab zwar beim Einschalten einen Ladestand von 50 Prozent an; nachdem ich dann aber mein iPhone angeschlossen hatte, fiel der Akkustand kurze Zeit später auf 25 Prozent und das Smartphone wurde nicht weiter geladen. Erst als ich den alten Trick des „Steckerziehens“ – oder in diesem Fall des Batterie-aus-und-wieder-Einsetzens – angewandt habe, funktionierte das Laden wieder. Nach diesem ersten Schluckauf ging das Laden dann aber ohne weitere Probleme vonstatten.

Wenn ich die Ledlenser Flex10 an eine Stromquelle anschließe, um sie aufzuladen, gibt sie auf den ersten Blick kein Signal, dass sie geladen wird. Erst wenn ich den grünen Power-Button drücke, kann ich erkennen, dass das Gerät lädt und welchen Stand die jeweiligen Akkus schon erreicht haben. Das finde ich ein bisschen umständlich, aber anderseits spart es natürlich auch Energie.

Sieben Jahre Garantie bei Produktregistrierung

Die Powerbank Flex10 ist für 69,90 Euro direkt beim Hersteller erhältlich. Wer das Produkt dort nach dem Kauf registriert, kann die zweijährige Garantiezeit zusätzlich um weitere fünf Jahre verlängern.

Preislich liegt die Flex10 im oberen Segment. Für Menschen, die auch andere Ledlenser-Produkte im Einsatz haben, die mit den mitgelieferten 21700-Li-ion-Akkus funktionieren, dürfte die Investition aber durchaus lohnenswert sein. Und auch Menschen, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, sind mit der Flex10 sicher gut beraten.