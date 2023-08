iOS 17: Diese iPhone-Features kommen erst später

Bereits in einem Monat wird das neue iOS 17 veröffentlicht, so zumindest war es in den vergangenen Jahren üblich. Auf einige Funktionen müssen wir zum Start allerdings verzichten. Was genau später kommt, das verraten wir euch in diesem Artikel.

AirDrop über das Internet

Mit AirDrop lassen sich bereits seit etlichen Jahren Dateien übertragen, wenn sich zwei iPhones in direkter Nähe befinden. Bisher wurde die laufende Übertragung unterbrochen, wenn sich die beiden Geräte voneinander getrennt haben. Mit iOS 17 wird man den Transfer in diesem Fall auch über das Internet fortführen können. Allerdings: Das Feature kommt erst später in diesem Jahr.

Die neue Journal-App

Das gilt auch für die neue Journal-App, eine Apple-eigene Anwendung zum Aufschreiben und Erinnern. „Eine ganz neue Art, besondere Momente und Erinnerungen festzuhalten“, schreibt Apple auf seiner Webseite. Nach dem Start von iOS 17 wird aber etwas Geduld gefragt sein.

Eine Apple Music Playlist bearbeiten

Wer hat auf einer Party die Kontrolle über die Playlist? Mit iOS 17 führt Apple eine Funktion zum gemeinsamen Bearbeiten einer Wiedergabeliste ein. „So können alle Songs hinzufügen, neu sortieren und ent­fernen. Reagiere mit Emojis auf die Song­auswahl in ‚Jetzt läuft'“, schreibt Apple über das Feature. Auch hier wird es aber noch etwas länger bis zur Einführung dauern.

AirPlay in Hotelzimmern

Auch wenn die offizielle Einführung später in diesem Jahr folgen wird, müssen wir wohl noch etwas länger warten, bis es wirklich flächendeckend Hotels gibt, in denen man direkt per AirPlay Inhalte auf den Fernseher wird streamen können.