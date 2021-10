MagentaMobil Flex: Neue Telekom-Mobilfunktarife auch ohne Laufzeit buchbar

Die Deutsche Telekom erweitert das eigene Mobilfunk-Angebot und will ab dem 5. Oktober 2021 mit den neuen Tarifen MagentaMobil Flex für mehr Flexibilität bei den eigenen Kunden und Kundinnen sorgen. Wie der Zusatz „Flex“ bereits andeutet, handelt es sich bei den Tarifen um Angebote ohne Mindestvertragslaufzeit.

„Mit dem neuen Angebot bietet die Telekom die Möglichkeit, sich ohne Bindung von der Leistungsfähigkeit des 5G-Netzes zu überzeugen. Es ist das Ziel, mit den neuen und flexiblen Laufzeiten, das Vertrauen in die Produkte und Dienstleistungen der Telekom weiter zu steigern und damit noch mehr Kunden und Kundinnen zu erreichen und zu gewinnen.“

So berichtet die Telekom in einer Pressemitteilung an uns. Alle MagentaMobil Flex-Tarife sollen ohne zusätzlichen Aufpreis angeboten werden, so dass Kunden und Kundinnen zukünftig die Wahl haben, mit welcher Laufzeit sie ihren Tarif nutzen möchten. Wer über die Deutsche Telekom ein Endgerät mit Zuzahlung dazu buchen möchte, ist weiterhin auf die MagentaMobil Smartphone-Tarife mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten angewiesen. Bei der Telekom gibt es damit nunmehr insgesamt drei Laufzeit-Modelle:

Mobilfunk-Tarif mit Endgerät und 24 Monaten Vertragslaufzeit

Mobilfunk-Tarif ohne Endgerät und 24 Monaten Vertragslaufzeit

Mobilfunk-Tarif ohne Endgerät und ohne Mindestlaufzeit

Zudem sollen auch Nutzer bzw. Nutzerinnen der Kombi-Angebote MagentaEINS und MagentaEIS Unlimited von den neuen Tarifen ohne Mindestvertragslaufzeit profitieren. Sie können so beispielsweise MagentaMobil EINS flexibel zu ihrem Festnetzvertrag ab MagentaZuhause M hinzubuchen und „sich ohne lange Bindung von den Vorteilen des MagentaEINS Unlimited Vorteils überzeugen“, so die Telekom. Selbiges soll auch für sämtliche Zweitkarten gelten.

Die neuen MagentaMobil Flex Tarife der Telekom sind ab heute für Privatkunden und als Business Mobil Vario auch für Geschäftskunden im Telekom-Shop, über den Kundenservice sowie online auf der Website der Deutschen Telekom buchbar.