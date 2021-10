Facebook, WhatsApp und Instagram: Für sieben Stunden stand die Welt still

Da wirft man heute morgen nichtsahnend einen Blick in die aktuellen Nachrichten der Technologie-Welt – und wird prompt mit einem einzigen Thema überflutet: Blackout beim Facebook-Konzern, soziale Netzwerke und Messenger für sieben Stunden nicht erreichbar, WhatsApp, Facebook und Instagram weltweit down. Oha.

Als offenbar am gestrigen Abend ab etwa 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit bei Facebook, WhatsApp und Instagram gar nichts mehr ging, stand ich gerade in der Küche und bereitete leckere Pfannkuchen vor. Auch für den Rest des Abends war ich in Gesellschaft beschäftigt, so dass ich schlussendlich nichts davon mitbekommen habe, wie die Informations- und Kommunikationsblase der gesamten zivilisierten Welt für ein paar Stunden still stand.

Als ich heute morgen kurz Instagram, meine einzige Plattform des Facebook-Konzerns, öffnete, war alles wie immer. Bis auf die zahlreichen sich überschlagenden Nachrichten zu diesem offenbar weltbewegenden Thema, die sich auch dort zuhauf fanden. Beim Gang ins Bad und dem damit verbundenen Anschalten des Radios auch dort: Facebook, Instagram und WhatsApp waren gestern für etwa sieben Stunden offline!

Mehr als noch der Blackout der drei Dienste selbst ist die öffentliche Bedeutsamkeit, die diese siebenstündige Auszeit ausgelöst hat, in meinen Augen erschreckend. Überregionale Radiosender berichten vom Ausfall, weltweit überschlagen sich die Medien mit ihrer Berichterstattung, Mutmaßungen zu Hackerangriffen werden in den Raum gestellt. Von den ganzen panischen Facebook-Junkies, die sieben (!!!) Stunden eine andere Beschäftigung finden mussten, mal ganz abgesehen. Die Welt stand still – zumindest im Facebook-Universum.

Wie abhängig sind wir von Facebook und Google?

Ein solches Ereignis führt uns allerdings gleichermaßen auch vor Augen, wie abhängig die Menschheit mittlerweile von großen Internetkonzernen geworden ist. Neben dem Zuckerberg-Imperium mit den Plattformen Facebook, WhatsApp und Instagram ist es auch Google mit YouTube und der Google-Suche, die unsere Aufenthalte im World Wide Web zunehmend unter ihre Fittiche genommen haben. Ohne größere Bedenken vertrauen wir zwei großen Tech-Riesen, beide nicht unbedingt bekannt für ihren umfassenden Datenschutz, unsere privaten Chats, Urlaubsbilder, Surfhistorien und zahlreiche andere persönliche Daten an.

Stellen wir uns den Worst Case vor: Hacker legen den Facebook-Konzern und alle Google-Dienste für eine Woche lang lahm – welche gravierenden Auswirkungen hätte dieses Ereignis für uns alle, wenn offenbar schon sieben Stunden ohne Facebook, WhatsApp und Instagram die Welt ins Wanken geraten lassen? Diesen paradiesischen Zustand, quasi eine Woche verordneter Digital Detox, werden wir wohl so schnell nicht erleben.

Nach einigen Stunden der Nichterreichbarkeit waren die sozialen Netzwerke und Messenger von Mark Zuckerberg übrigens dann doch wieder online. Facebook teilte in der Nacht auf der eigenen Website mit, „Konfigurationsänderungen an den Backbone-Routern, die den Netzwerkverkehr zwischen unseren Rechenzentren koordinieren“, zu den Problemen führten. Familienstreits, Beziehungskrisen und toxische Online-Diskussionen konnten also fortgeführt, Hassrede veröffentlicht, nutzlose Kettenbriefe weitergeleitet und das 3.495ste Selfie hochgeladen werden. Hurra!