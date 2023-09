Mark Gurman: Neues rund um AirPods und Magic Keyboard

Bereits in der kommenden Woche wird Apple sein neues iPhone präsentieren. Es ist also höchste Zeit für Mark Gurman, noch einmal die neuesten Gerüchte aus der Technik-Welt zu verbreiten. In seinem wöchentlichen Newsletter hat er sich unter anderem um die AirPods Pro und das Magic Keyboard für das iPad gekümmert.

Es dürfte ja mittlerweile glasklar sein, dass Apple auf der Keynote ein iPhone mit USB-C präsentiert. Im gleichen Atemzug wird man auch den Anschluss am Ladecase der AirPods Pro ändern und dort ebenfalls Lightning aussortieren. An den sonstigen Funktionen wird Apple aber nichts ändern.

Möglicherweise werden auch alle anderen AirPods einen USB-C-Anschluss erhalten, das sei laut Gurman aber noch nicht sicher. Die AirPods Pro werden auf jeden Fall die ersten sein, die ein solches Upgrade erhalten.

Das tut sich beim neuen Magic Keyboard für iPad

Deutlich größer wird das Update für das Magic Keyboard für das iPad ausfallen, hier müssen wir uns aber noch bis zum kommenden Jahr gedulden. Ein paar Infos hat Mark Gurman für uns trotzdem auf Lager.

So schreibt er in seinem Newsletter unter anderem, dass der Bereich um die Tastatur selbst offenbar aus Aluminium bestehen wird, ähnlich wie das Gehäuse des MacBooks, um eine stabilere Struktur zu erhalten. Angeblich hofft Apple, dass die Änderungen die Kritik am aktuellen Modell ausräumen werden.

Als Außenmaterial soll allerdings weiterhin Silikon-Kunststoff zum Einsatz kommen, wohl auch um die Kosten nicht ganz aus dem Ruder laufen zu lassen. Mit einer Preiserhöhung rechnet Gurman dennoch.