Loewe We Hear 1 und 2: Edle Bluetooth-Speaker mit neutralem Soundprofil

Die Marke Loewe dürfte den meisten Lesern und Leserinnen unseres Blogs sicherlich etwas sagen. Das Unternehmen war in der Vergangenheit vor allem für hochwertige TV-Geräte bekannt, hat aber nun mit „We By Loewe“ ein neues Portfolio an Flachbildfernsehern und Bluetooth-Lautsprechern geschaffen, das vor allem eine trendbewusste Kundengruppe ansprechen soll. Ich hatte nun die Gelegenheit, die Audio-Produkte der vergleichsweise neuen Marke, den We Hear 1 und den We Hear 2, ausprobieren zu können, und will daher meine Eindrücke teilen.

Die Bluetooth-Speaker von We by Loewe sind in jeweils zwei Größen und vier Farben – Coral Red, Aqua Blue, Storm Grey und Cool Grey – erhältlich. Der kleinere We Hear 1 kommt mit rund 750 Gramm Gewicht, 40 Watt Leistung und bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit, das größere Modell We Hear 2 mit 2 Kilogramm Gewicht, 60 Watt Leistung und bis zu 17-stündiger Laufzeit daher. Beide Exemplare verfügen darüber hinaus über einen Wasserschutz nach IPX6, einen USB-C- und AUX-Anschluss sowie Bluetooth 5.0.

Im Lieferumfang beider Lautsprecher sind neben dem Gerät selbst auch eine Trageschlaufe bzw. beim We Hear 2 ein Tragegurt in Modellfarbe, sowie entsprechende USB-C-Ladekabel enthalten. Besonders erfreulich: Bei der Verpackung der Lautsprecher wird weitestgehend auf Kunststoff verzichtet, lediglich die beigelegten Kabel sind noch in einem Plastikbeutel verpackt. Der We Hear 1 mit seinen Maßen von 9,0 x 22,0 x 8,3 cm ist zum Preis von 99 Euro bei Amazon in den oben genannten vier Farben erhältlich, der We Hear 2 mit Maßen von 11,8 x 29,0 x 11,2 cm kostet in den gleichen Farben gegenwärtig bei Amazon 169 Euro.

Ungewöhnliche Leiste zum Abdecken der Buttons

Was nach dem Auspacken der Lautsprecher gleich auffällt, ist das ungewöhnliche Design des We Hear 1 und We Hear 2. Beide Exemplare setzen auf ein zylindrisches Format inklusive einem längs angebrachtem Bedienpanel, das von einer Leiste verdeckt werden kann. Letztere lässt sich zur Seite drehen und fungiert dann auch als Ständer, sollte der Lautsprecher nicht stehend, sondern liegend genutzt werden. Unter der Leiste befinden sich Buttons zum Ein- und Ausschalten, zur Lautstärkeregulierung sowie zum Koppeln von zwei We Hear-Geräten für eine Stereo-Umgebung. Unter einer Gummilippe gibt es den USB-C-Ladeport sowie den AUX-Anschluss, an den seitlichen Enden die Ösen für die Trageschlaufe bzw. -gurt.

Obwohl die Lösung mit der abzudeckenden Leiste gut gewählt ist, um den Lautsprecher auch liegend sicher aufstellen zu können und eine versehentliche Betätigung der Knöpfe zu verhindern, hätte ich persönlich gut auf diese Option verzichten können, um schneller auf die darunter liegenden Buttons zugreifen zu können. Optional abnehmen lässt sich die Leiste nämlich auch nicht.

Farben sind kräftiger als auf den Produktfotos

Was ebenfalls auffällt: Die Farben kommen im Vergleich zu den Produktfotos im Internet deutlich kräftiger daher. Während das dunkelgrau-anthrazitfarbene Modell „Storm Grey“ noch am ehesten den Produktbildern entspricht, sind die Exemplare in „Aqua Blue“ und „Coral Red“ weniger dezent pastellfarben, sondern stärker türkis- und korallenfarben gehalten. Das „Cool Grey“, im Internet ein Kaltweiß, ist bei meinem Modell eher ein Cremebeige. Verarbeitungstechnisch jedoch lassen die stoffummantelten Bluetooth-Speaker keinerlei Wünsche offen und überzeugen mit gleichmäßig bespanntem, hochwertig gewebtem Material und einem symmetrischen Muster im Lautsprechergitter auf der Ober- und Unterseite.

Bei Bluetooth-Lautsprechern, insbesondere solche von einem langjährig für hochwertige Entertainment-Produkte bekannten deutschen Unternehmen, spielt natürlich auch die Klangqualität eine nicht unbedeutende Rolle. Was hier zunächst zu betonen ist, ist die Tatsache, dass We by Loewe mit den beiden Bluetooth-Speakern auf ein eher neutrales Soundprofil setzt. Ein Bassmonster wird man sowohl beim We Hear 1 als auch beim größeren We Hear 2 nicht erleben – wer auf diese Eigenschaften Wert liegt, ist bei anderen Lautsprechern besser aufgehoben.

Dezenter Bass bei beiden Modellen

Während meiner Testphase habe ich mich mit beiden Bluetooth-Speakern durch verschiedenste musikalische Genres gehört, von Klassik über Jazz und Reggae bis hin zu Rock, Pop und Elektro. Was hier zunächst auffiel, war die Ausrichtung der Lautsprecher hinsichtlich ihrer akustischen Abstrahlung: Im Hochformat heißt es, das Gerät so zu drehen, dass man die für sich optimale Klangrichtung erhält, 3D-Klang gibt es hier nicht.

Auch der klangliche Unterschied zwischen dem We Hear 1 und We Hear 2 ist trotz der 40 versus 60 Watt Leistung enorm: Das größere Modell bringt, obwohl nur mit 20 Watt mehr ausgestattet, deutlich mehr Punch auf das Tapet, auch im Hinblick auf die Klangfülle und -kraft macht der We Hear 2 die weitaus bessere Figur als der kleinere Bruder. Natürlich gibt es auch hier immer noch einen Fokus auf ein neutrales, eher höhenorientiertes Klangbild und vergleichsweise dezente, trockene Tiefen, die sich hier aber deutlich besser ins Gesamtbild einfügen. Mit Kula Shakers „Hurricane Season“, „Just Around the Corner“ von Cock Robin, ebenso wie „Flotation Tank“ von Hot Toddy konnte ich sehr zufriedenstellend bei etwa 2/3 der Maximallautstärke meinen Wohnraum von ca. 30 qm beschallen. Für eine Wohnzimmer- oder kleine Garten-Party reicht der We. HEAR 2 daher definitiv aus.

Der kleinere Bruder klingt im direkten Vergleich deutlich zurückhaltender, liefert schöne und klare Höhen, aber lässt insgesamt etwas Atmosphäre vermissen. Bei halber Lautstärke als Büro- oder Küchenlautsprecher sowie im Park ist das Gerät aber hervorragend zu gebrauchen – denn auch wie der größere Bruder eignet sich der We Hear 1 dank verbauter Mikrofone als Freisprecheinrichtung für eingehende Telefonate. Auf eine Einbindung von Sprachassistenten wie Siri oder Google Assistant muss hier aber verzichtet werden. Auch eine von Loewe zur Verfügung gestellte iOS-App (App Store-Link) ist zwar vorhanden, bietet aber für die Bluetooth-Speaker bis auf eine Bedienungsanleitung keine weiteren Funktionen – hier hätte ich mich über Equalizer-Einstellungen oder Firmware-Updates gefreut.

Mein abschließendes Fazit

Das Fazit für die beiden We by Loewe-Lautsprecher fällig daher grundsätzlich zufriedenstellend aus: Die Verarbeitung stimmt, das Design ist minimalistisch und dezent gehalten, zusätzlich gibt es eine Wasserdichtigkeit nach IPX6 und einen aktuellen Bluetooth-Standard. Schade ist lediglich, dass die Modelle vornehmlich ein junges, trendbewusstes Publikum ansprechen sollen, aber auf dort beliebte Features wie eine App-Anbindung und die Einbindung von Sprachassistenten verzichtet wurde. Über das Klangprofil mag man geteilter Meinung sein: Viele Käufer und Käuferinnen von Bluetooth-Lautsprechern dieser Preisklasse wünschen sich heutzutage einen kraftvolleren, basslastigeren Sound – We by Loewe hat sich bewusst gegen diesen Trend entschieden. Das muss man mögen, kommt aber gerade aufgrund dieser Tatsache vielleicht erst recht bei einigen potentiellen Usern gut an.