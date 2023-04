Tronsmart: Zwei neue Mini-Bluetooth-Lautsprecher veröffentlicht

Tronsmart dürfte sich als Anbieter günstiger Soundlösungen bereits einen Namen gemacht haben. Nun hat das Unternehmen aus China zwei neue tragbare Mini-Lautsprecher bei Amazon veröffentlicht: Den Tronsmart T6 Mini und den Tronsmart Groove. Beide Lautsprecher sind jeweils für unter 40 Euro erhältlich.

Die beiden kleinen Bluetooth-Speaker werden als ideale Begleiter für unterwegs angepriesen. Beide Speaker könnt ihr dank ihres leichten Gewichts und ihrer kompakten Größe einfach mitnehmen. Da die Speaker beide wasserdicht sind, eignen sie sich außerdem problemlos für die Nutzung im Außenbereich.

Tronsmart T6 Mini

Der Tronsmart T6 Mini hat einen 2500 mAh Lithium-Akku und bietet ein 360-Grad-Klangerlebnis, wenn er mit einem weiteren T6 Mini gekoppelt wird. Die Akkulaufzeit selbst wird mit bis zu 20 Stunden angegeben. Die Ladezeit beträgt etwa 3 Stunden. Zusätzlich verfügt der Tronsmart T6 Mini über eine integriertes Mikrofon und einen Micro-SD-Karten-Slot. Dank des verbauten Mikrofons können also auch Anrufe über den Speaker angenommen und getätigt werden. Außerdem könnt ihr den Speaker per Sprachsteuerung bedienen, denn er ist kompatibel mit Siri, Alexa, Cortana und Co.

Den Tronsmart T6 Mini könnt ihr für 35,39 Euro bei Amazon kaufen.

Tronsmart Wasserdichtes Bluetooth Lautsprecher 15W, 24 Stunden Von Lesen,... Die Leistung von stark niedrig und Tenor ist die beste Wahl für viele Rocker, Outdoor-Wanderer. Und die weiche Hand macht es einfach zu tragen.

Lautsprecher kann mit einer einzigen Ladung in 24 Stunden von 500 Sublime-Songs abspielen (die Spielzeit wird durch die Lautstärke und den...

Tronsmart Groove

Auch der Tronsmart Groove ist mit einem 2500 mAh Lithium-Akku ausgestattet und bietet die Möglichkeit, ihn mit einem anderen Tronsmart Groove zu koppeln, um Stereo-Sound zu erleben. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 24 Stunden. Die Ladezeit wird mit 2,5 Stunden angegeben. Ebenso wie der T6 Mini verfügt der Tronsmart Groove über einen Micro-SD-Karten-Slot und ein integriertes Mikrofon. Auch ein AUX-Eingang ist verbaut.

Der Tronsmart Groove ist für 29,99 Euro bei Amazon erhältlich.