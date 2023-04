Bose QuietComfort SE: Tolle Over-Ear-Kopfhörer für 199 Euro

Diesen Artikel starte ich mit einer kleinen Geschichte aus der Nachbarschaft. Der fast erwachsene Nachwuchs hat gerade so viel gespart, dass AirPods Max auf eBay Kleinanzeigen gekauft werden konnten. Was dann nach ein paar Tagen per Post kam, war angesichts des erstaunlich günstigen Preises wenig überraschend kein originales Apple-Produkt. Eine faszinierende, aber technisch schlechte Kopie. Dank PayPal-Käuferschutz ging die Sache zum Glück gut aus.

Mein Ratschlag, doch günstigere und durchaus empfehlenswerte Over-Ear-Kopfhörer einer anderen Marke zu kaufen, wurde abgeschmettert. Die AirPods Max sind dann halt doch ein Statussymbol. Aber sehr mir sind sie zu teuer – ich setze seit einiger Zeit auf die Bose QuietComfort 45 und bin damit sehr zufrieden. Insbesondere dann, wenn ich mit Zug oder Flugzeug unterwegs bin.

Auf Amazon bekommt ihr derzeit die Bose QuietComfort SE für nur 199 Euro (Amazon-Link). Das ist der aktuell beste Preis im Netz und rund 20 Euro unter dem Preisvergleich. Die QuietComfort SE sind dabei technisch absolut identisch zu den von mir genutzten QuietComfort 45, statt einer festen Transporttasche gibt es bei der SE-Variante ein „Softcase“ aus Stoff. Das finde ich aber gar nicht so schlecht, denn es nimmt ungenutzt im Rucksack deutlich weniger Platz ein.

Die Bose QuietComfort SE bieten einen guten Klang und eine tolle Geräuschunterdrückung, die sich im Vergleich zur Konkurrenz nicht verstecken muss. Und auch wenn 199 Euro immer noch viel Geld sind – im Vergleich zu den über 300 Euro teuren Sony WH-1000XM5 oder den rund 600 Euro teuren AirPods Max sind sie gefühlt ein Schnäppchen.