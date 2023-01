Objekt-Tracker Chipolo: Man macht sich keine Sorgen um Apples AirTags

Der Markt für die kleinen, aber nützlichen Geräte-Tracker wurde im Jahr 2021 durch das Release der AirTags von Apple massiv durcheinandergewirbelt. Hersteller wie Tile reagierten angesäuert auf den Konkurrenten und bezichtigten Apple aufgrund des riesigen Netzwerks an iPhones einer Monopolstellung – diese solle es kleinen Anbietern wie Tile unmöglich machen, mit den AirTags Schritt zu halten.

Ein anderer Rivale von Apples AirTags, das Unternehmen Chipolo, hat einen anderen Ansatz für sich gefunden. Der Hersteller der kleinen, kreisrunden Objekt-Tracker ist bereits seit nunmehr 10 Jahren am Markt vertreten und blieb in all den Jahren selbstfinanziert. Mittlerweile hat man über 3,5 Millionen Tracker verkauft und konnte den Umsatz im zweistelligen Millionenbereich steigern. So berichtet TechCrunch.

„Anstatt Apple zu bekämpfen, hat sich Chipolo dafür entschieden, mit dem Tech-Giganten aus Cupertino zusammenzuarbeiten – und schreibt Apple sogar zu, dass es zum weiteren Wachstum der Objekt-Tracker-Branche beigetragen hat. Das Team sieht auch die Möglichkeit der Integration in die Wo Ist?-App als eine bessere Verbrauchererfahrung im Vergleich zu seinem viel kleineren First-Party-Suchnetzwerk, das heute etwa eine Million monatlich aktive User hat. Ohne ein großes Netzwerk, erklärt das Unternehmen, kann es viel länger dauern, bis ein Gerät seinen Besitzer über seinen Standort informiert, wenn es verlegt wurde und sich außerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet.“

Das Chipolo-Team habe sich dann gefragt, was im Sinne der Kundschaft wäre – und sich dazu entschieden, dass ein größeres Netzwerk zum Auffinden der Objekte für mehr Zufriedenheit sorgen würde. Die Chipolo-Tracker sind in Apples Wo Ist?-Netzwerk eingebunden und verfolgen damit einen anderen Weg als die Konkurrenz von Tile. Letzterer Hersteller hat sich mit dem Unternehmen Life360 zusammengetan, um beide vorhandenen Netzwerke miteinander zu kombinieren und so direkt mit Apple zu konkurrieren. Zudem setzte man sich mit einem Anwaltsteam des Department of Justice (DoJ) zusammen, um ein Kartellverfahren gegen Apple einzuleiten. TechCrunch erklärt zum Fall:

„Tile betonte wiederholt, dass Apple den Vorteil eines großen Kundenstamms und einer großen Plattform hat. In der Zwischenzeit müsste Tile die direkte Beziehung zu seinen Kunden über seine eigene App aufgeben und eine Provision für den Verkauf von Abonnements oder anderen Dienstleistungen über In-App-Käufe zahlen. Außerdem hat Apple Dritten noch nicht erlaubt, auf seinen U1-Chip (Ultrabreitband) für die Präzisionsortung zuzugreifen, so dass AirTag in dieser Hinsicht einen Wettbewerbsvorteil hat.“

Bei Chipolo sieht man die Sache anders: Ein Ultrabreitbandchip werde nicht zwingend für die Anwendungsfälle benötigt, erklärt Primoz Zelensek, Mitgründer von Chipolo, gegenüber TechCrunch. Der Algorithmus von Chiplo konzentriere sich darauf, schnellere Benachrichtigungen auszugeben, wenn man einen Gegenstand zurücklässt. Dann könnten User das Gerät anklingeln, um zu sehen, wo sich der Gegenstand befände.“Der Ton ist viel wichtiger“, so Zelensek.

Insgesamt scheint man mit diesem Geschäftsmodell für größere Erfolge zu sorgen. Chipolos Umsätze für 2022 übertrafen die, die man in Zeiten vor der Wo Ist?-Integration generiert habe. Auch wenn die Umsätze mittlerweile langsamer anstiegen, sei man zufrieden mit der Entwicklung.

Aktuell verkauft der Hersteller zwei Modelle: Den klassischen kreisrunden Tracker, der sich für Schlüsselbunde, Rucksäcke und mehr eignet und entweder in die eigene Chipolo-App oder in Apples Wo Ist?-System eingepflegt werden kann, und auch eine dünne Wallet Card, die dünn genug für den Einschub in ein Kreditkartenfach ist. Anders als Apples AirTags unterstützt Chipolo auch Android-Smartphones. Alle Infos zu den Trackern von Chipolo gibt es auf der Website des Herstellers. Zum 10-jährigen Jubiläum gibt es mit dem Code CAKE10 zudem 10 Prozent Rabatt auf das Sortiment.