Sennheiser Conversation Clear Plus: Neuer In-Ear-Kopfhörer speziell für Gespräche in lauten Umgebungen

Wer viel unterwegs telefoniert, kennt das Problem: In einem gut besuchten Café oder in der Nähe einer vielbefahrenen Straße kann es aufgrund der vielen Hintergrundgeräusche schwierig sein, das Telefongespräch oder einer Videokonferenz ungestört zu verfolgen. Sennheiser möchte hier mit dem neuen Conversation Clear Plus eine Lösung anbieten. Der vor allem für den Gebrauch in lauten Umgebungen konzipierten In-Ear-Kopfhörer kann ab heute für 849 Euro vorbestellt werden.

Sennheiser hat seinen neuen Conversation Clear Plus mit einer hochentwickelten Sonova-Chiptechnologie ausgestattet, die die Sprachqualität bei Anrufen deutlich verbessern soll. Möglich wird das durch die automatische Umgebungserkennung, die den Geräuschpegel der Umgebung analysiert und die Sprachverstärkung dahingehend entsprechend reguliert.

Zusätzlich ist auch eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) verbaut, was für weitere Verbesserung in der Gesprächsqualität sorgen dürfte. Der Grad der Geräuschunterdrückung kann dabei so flexibel eingestellt werden, dass die Geräusche entweder auf ein Minimum reduziert oder weiterhin einige Geräusche durchgelassen werden, um die Umgebung weiterhin wahrnehmen zu können.

Personalisierung per App

Wie fast jede Audio-Hardware kommt auch der Sennheiser Conversation Clear Plus mit dazugehöriger App daher. Über diese lassen sich die Kopfhörer gemäß der eigenen Hörvorlieben konfigurieren. Wählbar sind dabei drei Modi, die für eine jeweilige Nutzungssituation optimiert sind: Relax, Streaming and Communication.

True Wireless und ergonomisches Design

Die Sennheiser Conversation Clear Plus sind ergonomisch gestaltet, um angenehmen Tragekomfort zu ermöglichen. Via Bluetooth können sie außerdem einfach mit den gewünschten Endgeräten verbunden werden. Der Akku verspricht eine Laufzeit von neun Stunden. Die mitgelieferte Transportbox soll für weitere 27 Stunden Laufzeit sorgen.

Ab dem 20. Januar lieferbar

Der Sennheiser Conversation Clear Plus kann ab heute vorbestellt werden und ist ab dem 20. Januar für 849 Euro erhältlich.