Vodafone schaltet MMS am 17. Januar 2023 ab

Eine SMS haben die meisten sicherlich schon einmal versendet. Gilt das auch für eine MMS? Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls war die MMS (Multimedia Messaging Service) der Nachfolger der SMS und erlaubte das Versenden von Fotos und Videos. Was in aktuellen Zeiten von WhatsApp, Telegram, Signal, Threema, Facebook, Instagram und Co nicht mehr wegzudenken ist, war vor rund 20 Jahren eben modern. Doch am dem 17. Januar 2023 schaltet Vodafone die MMS ab.

Die Abschaltung der MMS ist übrigens Teil von umfangreichen Netzmodernisierungs-Maßnahmen, die Vodafone stetig umsetzt. In den kommenden drei Jahren sind es fast 40.000 alte Netz-Elemente, die ersetzt oder abgeschaltet werden – auch um den Energiebedarf deutlich zu senken.

Die MMS kann man schon länger als tot bezeichnen, im Vodafone-Netz erlebte die MMS ihren Höhepunkt vor über einem Jahrzehnt. Im Dezember 2012 sausten deutschlandweit rund 13 Millionen MMS durch das Vodafone-Netz. Was aber im Vergleich zu den zeitgleich 1,5 Milliarden SMS selbst damals schon relativ wenig war. Seither ist die Nutzung der MMS stetig geschrumpft – bis heute um mehr als 96 Prozent.

Die SMS, der Short Message Service, mit dem Textnachrichten verschickt werden, wird nicht abgeschaltet. Der SMS-Dienst funktioniert unabhängig vom MMS-Dienst und feierte im Dezember 2022 entspannt sein 30-jähriges Jubiläum.

Könnt ihr euch noch erinnern, wann ihr zuletzt eine MMS versendet habt?