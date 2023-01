Bang & Olufsen: Mond-Neujahr 2023 wird mit limitierter Kollektion gefeiert

Anlässlich des Mond-Neujahrs 2023 kündigt der dänische High-End-Audio-Hersteller Bang & Olufsen eine limitierte Kollektion an, die von den klassischen Farben und Elementen der antiken Seidenstraße in China inspiriert ist. Die limitierte Kollektion umfasst fünf Bang & Olufsen-Produkte: Den Heimlautsprecher Beoplay A9, die tragbaren Lautsprecher Beolit 20 und Beosound A1, den Kopfhörer Beoplay H95 und die True-Wireless-Earbuds Beoplay EX.

Die Seidenstraße erstreckte sich über mehr als 6.000 Kilometer und spielte über 2.000 Jahre lang eine zentrale Rolle bei der Förderung des wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Austauschs zwischen Ost und West. Die geschichtliche Bedeutung der Seidenstraße ist bis heute unbestritten.

Als Inspiration für diese neue Kollektion diente nicht nur die Seidenstraße, sondern auch die traditionelle Farbpalette des Mond-Neujahrs: Lunar Red, Jade Green und Gold Tone. Angefangen bei den Holzbeinen des Beoplay A9 bis hin zum Aluminiumcase der Kopfhörer Beoplay H95 und Beoplay EX, spiegelt die gesamte Produktkollektion das Thema wider. Die Kollektion ist auch eine Hommage an die chinesische Kultur und bezieht handgeflochtene Lederknoten, die als Symbole für ein glückliches Wiedersehen gelten, in das Design des Beosound A1 und des Beolit 20 ein.

Limitierte Kollektion ist ab sofort erhältlich

Sogar die Verpackung der Produkte greift die traditionelle Ästhetik des Mond-Neujahrs auf. Das Seidenband-Design, das die Abdeckung des Beoplay A9 ziert, setzt sich auf der Verpackung der jeweiligen Produkte fort. Bang & Olufsen arbeitete darüber hinaus mit den chinesischen Musikern Lumi Liu, Matt Lv und Corsak Hu zusammen, um Inhalte zu schaffen, die sowohl die Kollektion als auch die östliche Kultur und Tradition innerhalb und außerhalb ihrer Gemeinschaften feiern.

Die Mond-Neujahrs-Kollektion von Bang & Olufsen ist ab dem 27. Dezember 2022 in ausgewählten Bang & Olufsen Stores sowie online auf der Website des Unternehmens erhältlich. Der Beoplay A9 in Lunar Red kostet 3.399 Euro, der Beosound A1 Lunar Red und Jade Green ist für 299 Euro erhältlich. Für den Beolit 20 Jade Green wird 549 Euro verlangt. Die beiden Beoplay EX Lunar Red und Beoplay H95 Lunar Red sind für 399 bzw. 899 Euro verfügbar.