Garmin Dash Cam Live: Mit LTE-Konnektivität, 1440p Auflösung und 140° Bildwinkel

Garmin hat auf der CES die Garmin Dash Cam Live vorgestellt. Diese verfügt erstmals über eine LTE-Verbindung, über die man jederzeit auf die Live-Ansicht zugreifen und Benachrichtigungen von der DashCam erhalten kann. Knackpunkt: Es ist ein LTE-Abo für monatlich mindestens 10,99 Euro erforderlich.

Die Dashcam nimmt Videos in 1440p auf, verfügt über ein Weitwinkelobjektiv mit einem Bildwinkel von 140 Grad und die Garmin Clarity HDR-Technologie sorgt dafür, dass sowohl am Tag als auch Nachts klare Aufnahmen gemacht werden. In der Garmin Drive App kann man gespeicherte Videos jederzeit problemlos anzeigen und mit anderen teilen. Ebenso gibt es Kollisionswarnungen, einen Spurhalteassistenten und Warnungen vor Radarkontrollen. Die Bedienung der Dashcam kann über Sprachbefehle erfolgen.

Auf einen Blick

Anzeigen und Teilen von Videos: Gespeicherte Videos werden sicher im Online-Vault abgelegt. Der Zugriff auf diese Videos erfolgt über die Garmin Drive App. Mit einem LTE-Abonnement oder einer aktiven WLAN-Verbindung kannst du Videoclips mit anderen teilen, indem du ihnen einen Link und einen Kenncode sendest.

: Bewegt sich dein Fahrzeug, ohne dass sich dein Smartphone darin befindet, erhältst du über die Garmin Drive App einen Alarm. Für diese Funktion ist ein aktives LTE-Abonnement erforderlich. Parking Guard: Wenn die Garmin Dash Cam Live einen Vorfall an deinem geparkten Fahrzeug erkennt, erhältst du in der Garmin Drive App eine Benachrichtigung. Du siehst auch einen Videoclip des erkannten Vorfalls. Für diese Funktion ist ein aktives LTE-Abonnement erforderlich.

Unfallerkennung : Wenn ein Unfall erkannt wird, speichert diese Kamera automatisch das Video direkt vor, während und nach dem Vorfall. Auf diese Weise ist eine vollständige Aufzeichnung des Ereignisses vorhanden, die auch die GPS-Position, das Datum und die Uhrzeit umfasst.

Die Garmin Dash Cam Live kostet 399,99 Euro und ist ab sofort erhältlich.