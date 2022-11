Kaufland bietet Bonus beim Kauf von Apple-Geschenkkarte

Die Zeiten mit satten Rabatten auf die iTunes-Guthabenkarte sind längst vorbei. Nicht wirklich verwunderlich, denn Apple hat vor einiger Zeit „die Geschenkkarte für alles von Apple“ eingeführt, mit der man nicht nur bei iTunes und im App Store bezahlen kann, sondern auch ein iPhone, iPad oder andere Hardware aus dem Apple Online Store bezahlen kann.

Nun gibt es eine erste Aktion bei Kaufland. Zwar mit einigen Haken, aber immer noch besser als nichts. Wenn ihr zwischen dem 17. und 23. November eine Apple-Geschenkkarte im Wert von 25, 50 und 100 Euro kauft und beim Kauf eure Kaufland Card scannt, dann erhaltet ihr beim nächsten Kauf einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent Kartenwerts.

Kurz gesagt: Ihr verwendet beim Kauf einer 100 Euro Apple-Geschenkkarte eure Kaufland-Card und erhaltet dann 10 Euro für den nächsten Einkauf.

Werft vor eurem Ausflug zu Kaufland auf jeden Fall einen Blick auf das Kleingedruckte der Aktion. Unter anderem kann leider nur eine Geschenkkarte gekauft werfen.

Jedes Kaufland Card Mitglied kann nur einmalig an der Aktion teilnehmen. Bei gleichzeitigem Kauf mehrerer Apple Geschenkkarten zählt der höchste Kartenwert. Coupon nach Aktivierung bei Erreichen eines Einkaufswerts über dem Couponwert einmalig bis 14.12.2022 in allen deutschen Kaufland Filialen durch Scannen der Kaufland Card vor dem Bezahlvorgang an der Kasse einlösbar. Coupon aktivierbar spätestens 3 Tage nach Kauf der Apple Geschenkkarte in der Kaufland-App, im Kundenkonto oder am Terminal in der Filiale.