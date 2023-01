Govee macht Philips Hue mit neuer HDMI Sync Box Konkurrenz

Vor einigen Jahren ist Philips Hue mit der Hue Play HDMI Sync Box und wenig später mit dem dazu passenden Hue Play Gradient Lightstrip durchgestartet und hat nicht nur einen Ambilight-ähnlichen Effekt für jeden Fernseher gebracht, sondern die immersive Beleuchtung auch auf den ganzen Raum ausgeweitet.

Ein ähnliches Vorhaben hat nun der asiatische Hersteller Govee, der im Rahmen der CES die neue Govee AI Gaming Sync Box vorgestellt hat. Das Komplett-Kit bestehend aus HDMI Sync Box, einen mehrfarbigen Lightstrip und zwei Lightbars soll es ab Ende März für 299,99 Euro im Handel geben.

Die Govee AI Gaming Sync Box unterstützt eine Auflösung von bis zu 4K. Bei 1080P ist eine Bildwiederholrate von bis zu 240 Hertz möglich. Bei 2K-Auflösung kann die Bildwiederholrate bis zu 144 Hertz betragen.

An die Sync Box von Govee können drei externe HDMI-Geräte angeschlossen werden. Dessen Bildsignal wird dann von der Box analysiert und die passenden Farben lokal an die verbundenen Leuchtmittel weitergegeben. Darüber hinaus bietet die Box eine Unterstützung für HDR, Dolby Vision und CEC, auch eine App-Anbindung ist mit an Board.

Interessant: Govee sieht den Fokus für seine Sync Box eher im PC-Gaming-Bereich und nicht für den Fernseher. Man darf jedenfalls gespannt sein, wie sich das 299,99 Euro teure Kit am Ende in der Praxis schlagen wird.

Das erste Matter-Produkt von Govee steht in den Startlöchern

Neben der neuen AI Gaming Sync Box hat Govee auch nähere Informationen zur Unterstützung von Matter geliefert. Laut Informationen des Herstellers ist man Teil des Matter Early Access Program von Google und hat darauf basierend das neue Govee LED Strip Light M1 entwickelt. Damit wäre dieser Leuchtstreifen das erste Produkt von Govee, dass sich auch über die Apple Home App steuern lässt. Der neue M1 soll im März 2023 in den Handel kommen. Weitere Matter-kompatible Geräte sollen folgen.