CES 2023: Yeelight kündigt Vorhangöffner und neue Lichtprodukte an

Das Unternehmen Yeelight ist vor allem für smarte Beleuchtungsprodukte und andere Smart Home-Geräte bekannt. Während der aktuell stattfindenden CES 2023 in Las Vegas gibt es vom Hersteller einige Produktneuheiten, die wir euch im folgenden vorstellen wollen. Yeelight präsentierte drei spezifische Produktlinien vor, darunter die kommende Cube Smart Lamp für den Unterhaltungsbereich, einen automatischen Vorhangöffner für die Heimautomatisierung, sowie ein neues Smart Scene Panel und Magnetic Track Lights für die Pro Smart Lighting-Serie.

Schon zuvor hatte Yeelight die Integration vom neuen Smart Home-Standard Matter versprochen. Dies war erstmals bei der Pressekonferenz zu den Spezifikationen des Matter-Protokolls im Oktober des letzten Jahres sowie bei einem Medienevent der Connectivity Standards Alliance am 3. November 2022 im niederländischen Amsterdam bekannt geworden.

Während der CES hat Yeelight nun enthüllt, dass die Yeelight Cube Smart Lamp eine Matter-Zertifizierung erhalten wird. Die modulare Lampenserie besteht aus drei Einheiten: Spot, Matrix und Panel, die sich wie Klemmbausteine zusammensetzen lassen, um sie auf dem Schreibtisch zu verwenden. Die Lampe soll mit Hilfe von Matter mehrdimensionale Elemente und flexible Interaktionen erhalten.

Im Home-Bereich von Yeelight gibt es ebenfalls Neuigkeiten: So hat das Unternehmen erstmals einen automatischen Vorhangöffner, den Yeelight Automatic Curtain Opener, vorgestellt. Zudem eröffnete man dem Fachpublikum und der Presse, dass in naher Zukunft eine Reihe von Matter-kompatiblen intelligenten Glühbirnen vom Hersteller erscheinen sollen. In Bezug auf Yeelight Pro wird das gesamte Portfolio mittels eines OTA-Updates bis Ende März ebenfalls Matter unterstützen. Darin inbegriffen ist eine breite Palette von professionellen Beleuchtungsoptionen wie Strahler und Deckenspots.

Zu guter Letzt hat Yeelight auch ein neues Smart Scene Panel, das weltweit verfügbar gemacht werden soll, ebenso wie einen neuen Anwesenheitssensor samt PIR-Sensor für eine schnelle und genaue Erkennung, präsentiert. Die beiden Neuheiten funktionieren mit dem Yeelight Pro Hub des Herstellers, der ebenfalls bald ein OTA-Update für Matter-Kompatibilität erhalten wird. Das gesamte Produktportfolio von Yeelight findet ihr auf der deutschen Website des Unternehmens.