Matter 1.2: Diese neuen Geräte werden in den Standard integriert

Vor ziemlich genau zehn Monaten ist der Smart Home Standard Matter gestartet. Aktuell ist es sicherlich noch nicht das, was sich viele von uns vorgestellt haben. Vergleichen kann man das ein wenig mit einem langen und schweren Güterzug, der deutlich länger braucht, um überhaupt mal in Fahrt zu kommen.

Jedes halbe Jahr will die Matter-Allianz ein Update liefern – und auch in diesem Jahr steht noch eine Erweiterung der Möglichkeiten aus. Ein genaues Datum für das Update gibt es noch nicht, das dürfte am Ende des Tages aber ohnehin ein schleichender Prozess sein.

Roboter-Staubsauger und Smart Locks kommen mit Matter 1.2

Sollte es auf der Zielgeraden des nächsten kleinen Sprints keine Probleme mehr geben, werden mit Matter 1.2 unter anderem Staubsauger-Roboter und Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Trockner und Geschirrspüler integriert. Eine relativ einfache Sache, denn viel mehr als an und aus muss Matter hier nicht beherrschen.

Ein kleines bisschen anders sieht es da schon bei den Smart Locks aus, die ebenfalls ein Teil von Matter 1.2 sein werden. Hier haben wir euch rund um das Nuki Smart Lock am Wochenende ja schon ein paar Details geliefert.

Definitiv noch kein Teil des nächsten Updates werden Smart Home Kameras. Hier gestaltet sich die Findung eines gemeinsamen Standards deutlich schwieriger, denn mit Video-Codecs und Co müssen hier deutlich mehr gemeinsame Nenner gefunden werden. Wenn es gut läuft, sind die Kameras dann mit Matter 1.3 mit dabei.