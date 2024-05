Soundcore Boom 2 Plus: Ankers bisher teuerster Lautsprecher

Mit seiner Audio-Marke Soundcore hat Anker in den vergangenen Monaten schon einige tolle Speaker auf den Markt gebracht, ich denke da zum Beispiel an den Soundcore Motion x600. Jetzt macht sich ein neuer Party-Speaker auf, den Strand der Playa zu erobern (wo man dort schon keinen Alkohol mehr konsumieren darf): Der Soundcore Boom 2 Plus.

Der bisher teuerste Speaker von Anker soll 249,99 US-Dollar kosten und in den USA am 29. Mai erscheinen. Auf der deutschen Webseite von Soundcore gibt es derweil noch keine Informationen rund um den Boom 2 Plus, auch hierzulande sollte der Lautsprecher aber für einen baldigen Start bereit sein.

Soundcore Boom 2 Plus bietet bis zu 140 Watt Leistung

Es handelt sich um die aufgemotzte Version des Soundcore Boom Plus, den wir euch im August 2022 vorgestellt haben. Aber was genau ist neu?

Ein Plus ist die LED-Beleuchtung, die mir bereits beim kleineren Soundcore Boom 2 sehr gut gefallen hat. Beim Soundcore Boom 2 Plus fallen die LEDs an den Seiten noch etwas größer aus, was für bessere Effekte sorgen dürfte.

Aber auch beim Klang hat sich Anker noch einmal ein bisschen mehr Mühe gegeben. Bei der vorherigen Generation des Bluetooth-Lautsprechers betrug die Leistung 80 Watt, es gab vier Audiotreiber und 20 Stunden Akkuleistung. Bei der neuen Generation beträgt die Leistung bis zu 140 Watt und der Bass ist laut Hersteller-Angaben 1,6 Mal stärker als zuvor. Die maximale Lautstärke beträgt stolze 103 Dezibel.

Der Soundcore Boom 2 Plus wird in den drei Farben Explorer Blue, Adventure Green und Phantom Black erhältlich sein. Neben dem integrierten Handgriff wird auch ein Tragegurt zum Befestigen im Lieferumfang enthalten sein.