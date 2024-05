So groß soll das iPhone 16 Pro Max werden

Die neuen iPads sind da, im Juni geht es mit der WWDC weiter. Danach ist der nächste Termin auf Apples Agenda mutmaßlich die Vorstellung der neuen iPhone-Modelle im September. Schon jetzt ist in der Gerüchteküche so einiges los, unter anderem auch was die Größe der kommenden Geräte angeht.

Das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max sollen jeweils 0,2 Zoll wachsen. Das große Modell würde damit auf 6,9 Zoll kommen – aber was bedeutet das überhaupt in der Praxis?

iPhone 16 Pro Max Dummy neben dem aktuellen Modell

Ein Twitter-Nutzer hat einfach mal ein aktuelles iPhone 15 Pro Max neben einen Dummy des iPhone 16 Pro Max gelegt – und das Ergebnis im Foto festgehalten.

Der Unterschied zwischen den beiden Geräten ist aus meiner Sicht wirklich marginal. Ob man davon in der Praxis überhaupt etwas mitbekommen wird? Ich kann mit jedenfalls nicht vorstellen, dass durch das etwas größer gewordene Display beispielsweise mehr Informationen angezeigt werden können.

Das werden allerdings nicht alle Änderungen sein, die Apple mit der kommenden Generation plant. Ebenfalls heißt diskutiert werden in der Gerüchteküche die folgenden Punkte: Größere Akkus, schnelleres Wi-Fi und 5G, ein neuer A18 Pro Chip auf Basis des M4, eine Capture-Taste, eine neue 48 MP Ultra-Weitwinkelkamera und ein 5-faches Teleobjektiv beim kleineren iPhone 16 Pro.