Nuki Smart Lock: Matter over Thread für kommende Generation

Das nächste Nuki Smart Lock ist mit dem Smart Home Standard Matter ausgestattet. Das hat Martin Pansy, einer der Erfinder des beliebten Gadgets aus Österreich, bereits im vergangenen Herbst angekündigt. Nun geht es in die heiße Phase: Matter 1.2 dürfte noch in diesem Jahr veröffentlicht werden und damit die Bahn frei machen für das nächste Nuki Smart Lock.

Zuvor musste das Team aus Graz aber noch eine Aufgabe erledigen: Den Amerikaner von Matter und den großen Playern von Apple oder Google zu erklären, wie Türschlösser in Europa funktionieren. Denn immerhin gibt es hier einen Unterschied zwischen einer geöffneten und einer entriegelten Tür. „Die Falle ziehen“ – in den USA nicht existent. Das ist beispielsweise der Hauptgrund dafür, dass die HomeKit-Integration eines Smart Locks in Deutschland in der Regel absolut unbrauchbar ist.

Nuki konnte durch die aktive Mitarbeit in der Matter-Allianz die zusätzliche Funktion „Tür öffnen, ohne die Falle zu ziehen“ erwirken und somit die Unterstützung für europäische Türen weiter verbessern. Martin Pansy dazu: „Ohne Nuki wäre diese in Europa sehr oft geforderte Funktion wohl nicht Teil der für diesen Herbst zu erwartenden neuen Matter-Version. Und das ist nicht nur für unsere Kundinnen und Kunden von Vorteil, sondern für das gesamte Matter-Ökosystem.“

Bisher nur eine Funktion des nächsten Nuki Smart Locks bekannt

Wie genau das nächste Nuki Smart Lock aussieht, welche Funktionen es bietet und welche Details im Vergleich zu den Vorgängern verbessert wurden – all das können wir euch zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen. Nur eine Neuheit hat das Nuki-Team bisher verraten: Ihr nächstes Smart Lock bietet Matter over Thread.

Neben der einfachen Einrichtung wird das mindestens einen weiteren praktischen Vorteil haben. Während beim Nuki Smart Lock 3.0 Pro noch WLAN als Kommunikationsweg ohne Bridge gewählt wurde, was definitiv eine Auswirkung auf die Akkulaufzeit hatte, wird die nächste Generation dank Thread so ausdauernd sein wie die bisherige Kombination aus Bridge und Bluetooth-Verbindung. Nur eben ohne Bridge – denn die Anbindung in die Außenwelt erfolgt dann ja über einen Matter-Hub.

Wir erwarten die offizielle Vorstellung des Nuki Smart Locks mit Matter etwa Ende Oktober oder Anfang November. Der Marktstart dürfte dann zusammen mit dem notwendigen Matter-Update folgen, mutmaßlich im November. Eine neue Firmware mit Matter-Unterstützung für ältere Nuki Smart Locks wird es leider nicht geben.