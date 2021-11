Nuki Smart Lock 3.0 Pro im Test: So schlägt sich der Nachfolger

Wenn ich entscheiden soll, welches Smart Home Gadget in den vergangenen Jahren meinen Alltag am meisten verändert hat, dann ist das sicherlich das Nuki Smart Lock. Seit meinem Einzug in ein eigenes Haus im Sommer 2017 habe ich das smarte Türschloss im Einsatz und bin zwischenzeitlich auf die zweite Generation umgestiegen.

Heute hat das Grazer Unternehmen gleich zwei neue Smart Locks sowie einige neue Zubehör-Produkte vorgestellt, einen kompletten Überblick haben wir euch ja bereits geliefert. In diesem Artikel werfen wir einen ausführlichen Blick auf das neue Nuki Smart Lock 3.0 Pro, das ich bereits in den vergangenen Tagen an meiner Haustür ausprobieren konnte.

Optisch ist das Nuki Smart Lock nahezu unverändert

Auf den ersten Blick scheint sich nicht sonderlich viel getan zu haben. Das neue Nuki Smart Lock 3.0 Pro sieht fast genau so aus wie der Vorgänger. Es kann sogar auf die bestehende Montageplatte gesteckt werden, was den ohnehin nicht sonderlich schweren Einbau für mich noch einmal etwas einfacher gemacht hat. Kurz zusammengefasst: Alles was man benötigt, ist ein Schlüssel, der an der Innenseite der Tür steckt. Im Idealfall hat man einen Zylinder mit Notfall- und Gefahrenfunktion, so dass von außen weiterhin ein Schlüssel verwendet werden kann.

Es gibt dann aber natürlich doch einige Veränderungen. So hat beispielsweise der Aluminiumknauf ein neues Finish erhalten und sieht dank der Edelstahl-Optik deutlich hochwertiger aus als zuvor. Auch der Druckpunkt des Knopfes in der Mitte wurde verbessert – es sind die kleinen Details, die den Unterschied machen. Zudem gibt es das Schloss ganz regulär in Schwarz oder Weiß.

Dank WLAN-Integration wird die Nuki Bridge nicht mehr benötigt

Die wohl größte Neuerung kann man dagegen gar nicht sehen: Das Nuki Smart Lock 3.0 Pro verfügt nicht nur über eine Bluetooth-Anbindung, sondern auch über eine WLAN-Schnittstelle. Daher ist keine Bridge erforderlich, um Funktionen wie die Steuerung und Verwaltung aus der Ferne oder die Integration von Amazon Alexa und Google Assistant zu nutzen. Auch die Einrichtung klappt so noch ein ganzes Stückchen schneller.

Mich persönlich hat die Nuki Bridge allerdings nie gestört. Ich konnte sie unweit der Haustür im Hausanschlussraum verstecken und sie war ohnehin nicht sichtbar. Es soll aber tatsächlich Nuki-Kunden gegeben haben, die in der Nähe der Tür keine Steckdose hatten. Genau für diese Fälle ist die neue Lösung mit dem integrierten WLAN natürlich Gold wert.





Allerdings verbraucht das smarte Schloss mit aktiviertem WLAN etwas mehr Strom, die Akkulaufzeit gibt Nuki mit vier Monaten an. Wenn man das mit dem mitgelieferten Power Pack ausgestattete Nuki Smart Lock 3.0 Pro mit einer Bridge verbindet, hält der Akku rund ei Jahr. Man hat am Ende allerdings beide Möglichkeiten, wobei die Bridge nicht zum Lieferumfang zählt und separat gekauft werden muss, wenn sie nicht schon vorhanden ist.

Ebenfalls nicht sichtbar ist das komplett überarbeitete Innenleben des Nuki Smart Lock 3.0 Pro. Genau wie beim Non-Pro-Modell wurden Antrieb und Getriebe neu gestaltet und sind nun erheblich leiser. Konkret ausdrücken kann ich das nur schwer, man hört aber definitiv einen Unterschied. Allerdings ist auch die neue Generation definitiv nicht flüsterleise, hier solltet ihr also nicht zu große Erwartungen haben.

Neuer Door Sensor funktioniert zuverlässiger und schneller

Weggefallen ist beim 3er-Schloss der kleine Magnet, der als Türsensor fungiert hat. Wirklich genau und schnell hat das Teilchen zumindest an meiner Tür ohnehin nie funktioniert, daher trauere ich ihm nicht nach. Stattdessen verkauft Nuki jetzt einen separaten Tür-Sensor, der sich drahtlos mit dem Smart Lock verbindet und deutlich zuverlässiger funktioniert. Hier konnte ich im Alltag schnell einen Unterschied feststellen: Wird die Tür geschlossen und es ist beispielsweise der Nachtmodus aktiv, dauert es nur wenige Sekunden, bis das Smart Lock automatisch zusperrt. Das hat beim Nuki Smart Lock 2.0 entweder deutlich länger gedauert oder zum Teil gar nicht funktioniert.

All das, was ich in den letzten Jahren am Nuki Smart Lock sehr geschätzt habe, ist natürlich unverändert geblieben. Dank der Auto-Unlock-Funktion wird die Tür automatisch geöffnet, wenn ich mit Einkäufen vollgepackt nach Hause komme. Dank Lock’n’Go reicht ein Knopfdruck aus, um die Tür beim Verlassen des Hauses automatisch komplett zu verschließen. Protokolle, Fernzugriff und eine ausgeklügelte Benutzerverwaltung sind natürlich ebenfalls mit an Board.

Mit dem Nuki Smart Lock 3.0 Pro hat das Team aus Österreich das Rad vielleicht nicht neu erfunden. Besitzer eines Nuki Smart Lock 2.0 würde ich auch tatsächlich nicht empfehlen, unbedingt auf die neue Generation zu wechseln, wenn sie bisher zufrieden sind. Neulinge bekommen mit dem Pro-Modell aber ein richtig tolles Gesamtpaket, das mit 249 Euro auch etwas günstiger ist als die Nuki Combo 2.0 mit Bridge, aber ohne Power Pack. Und für diejenigen, die einen günstigen Einstieg suchen, bietet sich das neue Nuki Smart Lock 3.0 „ohne Pro“ für nur 149 Euro an.

Wann die neuen Produkte genau erhältlich sein werden, das kann ich euch leider noch nicht sagen. Bisher ist nur eine Vorregistrierung auf nuki.io möglich. Nuki hat die Verfügbarkeit für Mitte November angekündigt.