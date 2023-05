So geht es: Eve Geräte dank Matter mit Alexa verbinden und steuern

Bisher waren die Smart Home Geräte von Eve Systems nur im Apple Kosmos unterwegs. Der früher unter dem Namen Elgato bekannte Hersteller aus München hat sich bisher komplett auf HomeKit konzentriert. Das heißt: Eine Sprachsteuerung war nur mit Siri und dem HomePod möglich, nicht aber mit Amazon Alexa oder Google Assistant. Mit dem neuen Smart Home Standard Matter ändert sich genau das – und öffnet ganz neue Möglichkeiten für Eve Energy, Eve Motion und Eve Door & Window. Weitere Geräte sollen im Laufe des Jahres mit der neuen Matter-Firmware ausgestattet werden.

Wie genau ihr ein neues oder bereits vorhandenes Gerät von Eve Systems dank Matter mit einem Amazon Echo und dem Sprachassistenten Alexa verbinden und steuern könnt, das möchte ich euch am Beispiel der Eve Energy Steckdose in diesem Artikel erklären.

1. Möglichkeit: Echo (4. Generation) als Thread Border Router

Die smarte Steckdose Eve Energy stellt die Verbindung zum Smart Home über eine Thread-Verbindung her. Die neue Generation, die bereits mit der Matter-Firmware ausgeliefert wird, kann direkt mit einem Thread Border Router verbunden werden, der nicht von Apple stammt. Im Amazon-Kosmos ist das bisher ausschließlich der Echo der vierten Generation.

Die Kopplung läuft im Prinzip so, wie wir es bisher auch von HomeKit kennen und erfordert nur wenige Schritte:

Alexa-App öffnen und in der Geräte-Ansicht ein neues Gerät hinzufügen Matter als Geräte-Art auswählen QR-Code aus der Verpackung oder vom Gerät scannen Gerät wird automatisch verbunden

Danach ist das Gerät hinzugefügt und kann vom Echo und auch von anderen Alexa-Geräten gesteuert werden. Wichtig: Dieser Weg funktioniert nur, wenn das Eve-Gerät bereits mit der Matter-Firmware ausgestattet ist.

Auf die Integration in HomeKit muss man übrigens nicht verzichten. In den Geräteeinstellungen der Alexa-App kann ein Konfigurationscode generiert werden, mit dem man die Eve Energy anschließend auch in Apples Home-App als neues Gerät hinzufügen kann. Zwingend erforderlich ist dafür ein Matter-Controller auf der Apple-Seite, also eine HomeKit-Steuerzentrale. In Frage kommen hier alle Apple TVs ab der vierten Generation sowie alle HomePods. Eine gute Übersicht rund um Matter-Hubs findet ihr auf der Eve-Webseite.

2. Möglichkeit: Apple-Device als Thread Border Router

Die Verbindung kann auch über einen Thread Border Router von Apple erfolgen. In diesem Fall hat man auch die Möglichkeit, das HomeKit-Gerät von Eve Systems über die Eve-App mit der Matter-Firmware auszustatten, sollte das bisher noch nicht passiert sein. Als Thread Border Router kommen der Apple TV 4K (2. Generation & 3. Generation mit 128 GB), der HomePod mini und der HomePod (2. Generation) in Frage.

Die Verbindung erfolgt zunächst wie gewohnt über die Home-App von Apple. Die Verbindung mit Alexa erfolgt dann im Anschluss mit diesen Schritten:

Geräte-Einstellungen in der Apple Home-App öffnen und einen Konfigurationscode erstellen Alexa-App öffnen und neues Matter-Gerät hinzufügen „Stattdessen Zahlencode versuchen“ auswählen und Code einfügen Gerät wird gesucht und automatisch zu Alexa hinzugefügt

Wichtig ist in diesem Fall, dass ihr in eurer Alexa-Installation einen Matter-Controller im Einsatz habt. Das sind im Prinzip alle Echo-Lautsprecher seit dem Echo Dot der zweiten Generation, nicht aber Drittanbieter-Lautsprecher wie etwa ein Speaker von Sonos. Amazon listet kompatible Geräte auf dieser Support-Seite auf.