Neue Deals von Tineco: Teppichreiniger, Wischsauger und Handstaubsauger im Angebot

Anzeige. Der Tineco Carpet One (Amazon-Link) ist ein Polster- und Teppichreiniger mit 130AW Saugkraft. In meinem Testbericht habe ich alle Details aufgezeigt und kann den Reiniger nur empfehlen. Wer wirklich viel Teppich verlegt hat oder auch Sofas unbedingt reinigen möchte, wird sich wundern, wie schmutzig das ganze ist, obwohl augenscheinlich alles sauber aussieht. Das Dreckwasser ist oftmals fast schwarz.

Nach meinem Testbericht habe ich den Tineco Carpet One weiterhin im Einsatz gehabt und habe unter anderem alte Sofas gereinigt. Der Unterschied ist sofort sichtbar, auch wenn man für die Prozedur etwas Zeit einkalkulieren muss. Sofas werden dabei mit dem Handstück gereinigt, trocknen müssen die Sofas danach von alleine. Auch die Zeit muss man mit einrechnen. Bei der Teppichreinigung gibt es hingegen heiße Luft, hier ist der Teppich nach der Reinigung wieder trocken.

Der Tineco Carpet One kann mit dem aktuellen 100 Euro Coupon auf der Produktseite für nur 399 Euro statt 499 Euro gekauft werden. Für weitere Details klickt euch gerne in den angesprochenen Test.

Tineco Floor One S5 für 409 Euro

Der Tineco Floor One S5 (Amazon-Link) ist abermals reduziert. Auch hier haben wir schon einen Testbericht veröffentlicht und ich dem Wischer gute Ergebnisse bescheinigt. Die Kapazität des Wasserbehälters beträgt 0,8 Liter, der Schmutzwasserbehälter fasst 0,7 Liter. Im einfachen Modus ist das Gerät nur 78 dB laut, wer besonders hartnäckige Flecken entfernen möchte, schaltet eine Stufe hoch, muss dann aber auch kurzzeitig etwas mehr Krach in Kauf nehmen. Außerdem gibt es eine einseitige Kantenreinigung. Über das Display könnt ihr den Modus ablesen oder die Verschmutzung sehen. Eine App-Anbindung ist verfügbar, die Laufzeit liegt bei rund 35 Minuten.

Aktiviert auch hier den 100 Euro Gutschein auf der Produktseite und zahlt 409 Euro statt 509 Euro.

Tineco Floor One S5 Combo für 459,99 Euro

Der Tineco Floor One S5 Combo (Amazon-Link) ist ein kombinierter Staub- und Wischsauger. Ihr könnt den S5 dann als reinen Staubsauger mit einer kleinen Staubbox verwenden, aber eben auch als Wischsauger, um die Böden nass wischen zu können. Hier gibt es dann einen großen Wasserbehälter sowie eine einseitige Kantenreinigung. Über das Display könnt ihr den Modus ablesen oder die Verschmutzung sehen.

Gleichzeitig lässt sich der One S5 Combo auch als Handstaubersauger nutzen. Hier liegen eine Fugendüse und eine Mini-Powerbürste mit dabei. So könnt ihr in den Ritzen des Sofas saugen, euer Bett reinigen oder auch das Auto aussaugen. Aktuell kostet der Tineco Floor One S5 Combo 459,99 Euro statt 599 Euro. Hier wird kein Gutschein benötigt.

Tineco Floor One S3 für 319 Euro

Noch günstiger ist der Floor One S3 (Amazon-Link). Die Laufzeit liegt bei rund 35 Minuten, wobei im einem Rutsch gesaugt und gewischt wird. Nach der Reinigung könnt ihr die Selbstreinigung starten und die Rollen werden gereinigt. Da die Bürste hier leider nicht durchgängig ist, gibt es keine Kantenreinigung.

Der Sauger erkennt die Verschmutzung automatisch und kann die Leistung entsprechend anpassen. Über den Farbring am Display wird das mit Rot und Blau visualisiert, hier könnt ihr zudem die restliche Akkulaufzeit und die eingestellten Modi ablesen. Bei diesem Modell gibt es eine App-Anbindung, einsehen könnt ihr Daten in Echtzeit oder auch Berichte, zudem weist die App darauf hin, wenn der Wassertank voll ist. Die Nutzung der App ist optional, über Sprachansagen vom Sauger selbst wird man auch auf die relevanten Dinge aufmerksam gemacht.

Gut: Für eine noch gründlichere Reinigung ist eine Flasche Tineco Bodenreinigungsrmittel mit dabei. Mit dem 80 Euro Coupon auf der Produktseite zahlt ihr nur noch 319 Euro statt wie zuvor 399 Euro.

Tineco Pure One S15 für 399 Euro

Der Tineco Pure One S15 ist in zwei Versionen verfügbar. In der Pet-Version (Amazon-Link) ist zusätzlich eine Mini-Bürste mit Direktantrieb dabei, mit der sich besonders leicht das Sofa, das Bett oder auch das Auto aussaugen und von Tierhaaren entfernen lässt. Mit 0,47 Liter ist der Staubbehälter nicht ganz so groß. Über ein Display werden alle wichtigen Details angezeigt und mit der iLoop-Funktion die Saugkraft der Verschmutzung angepasst. Die Laufzeit liegt bei bis zu 40 Minuten, wer immer auf der höchsten Stufe saugt, muss schneller wieder zur Ladestation. Gut: Der Bürstenkopf bietet ein LED-Licht, um auch in dunklen Ecken oder unter dem Sofa jeden Staubkorn identifizieren zu können. Mit den zwei Aufsätzen, die bei beiden Varianten dabei sind, lässt sich der Sauger auch schnell als Handstaubsauger verwenden. Hier ist eine Fugendüse und eine 2-in-1 Düse mit dabei.

Aktiviert den 100 Euro Coupon und zahlt nur 399 Euro statt 499 Euro.