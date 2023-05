Deutscher Computerspielpreis: Dungeons of Dreadrock ist das beste mobile Spiel

Gestern Abend wurde der Deutsche Computerspielpreis vergeben und in der Kategorie „Bestes Mobiles Spiel“ konnte sich das Puzzle-Abenteuer Dungeons of Dreadrock (App Store-Link) von Christoph Minnameier durchsetzen – und nimmt ein Preisgeld von 40.000 Euro mit nach Hause.

Dungeons of Dreadrock hat bei uns im Blog bisher keine Erwähnung gefunden, das holen wir im Laufe des Tages aber nach. In dem Spiel gilt es 99 Räume zu durchschreiten, in denen ihr immer kleine Rätsel lösen müsst. Dabei könnt ihr Items einsammeln und einsetzen oder Gegnern einfach intelligent aus dem Weg gehen. Da ihr pro Raum nur ein Leben habt, müsst ihr bei jedem Fehler von vorne starten.

Dungeons of Dreadrock kann kostenlos geladen werden, die angezeigt Werbung kann für 1,99 Euro deaktiviert werden.

Alle Gewinner und Gewinnerinnen

Bestes Deutsches Spiel (dotiert mit 100.000 Euro für das Gewinnerspiel)

Chained Echoes (Matthias Linda / Deck13 Spotlight)

(Matthias Linda / Deck13 Spotlight) Die beiden weiteren Nominierten erhalten jeweils 30.000 Euro:

Beholder 3 (Paintbucket Games / Alawar Entertainment)

(Paintbucket Games / Alawar Entertainment) Signalis (Rose Engine / Humble Games)

Bestes Familienspiel (dotiert mit 40.000 Euro)

Die magische Bretterbudenburg (Meander Books)

Nachwuchspreis Bestes Debüt (dotiert mit 60.000 Euro für das beste Debüt)

Signalis (Rose Engine / Humble Games)

(Rose Engine / Humble Games) Die beiden weiteren Nominierten erhalten jeweils 25.000 Euro:

Chained Echoes (Matthias Linda / Deck13 Spotlight)

(Matthias Linda / Deck13 Spotlight) Dome Keeper (Bippinbits / Raw Fury)

Nachwuchspreis Bester Prototyp (dotiert mit 50.000 Euro für den besten Prototypen)

Light of Atlantis (Alina Fasen, Luisa Höhne, Vincent Krenzke, Simone Mayer, Alexander Nham / HAW Hamburg)

(Alina Fasen, Luisa Höhne, Vincent Krenzke, Simone Mayer, Alexander Nham / HAW Hamburg) Die vier weiteren Nominierten erhalten jeweils 25.000 Euro:

A Sister’s Journey (Florian Lackner)

(Florian Lackner) Mail Tail (Robin Heisterkamp)

(Robin Heisterkamp) Ova Magica (Claudia Gorsky)

(Claudia Gorsky) Thief of Smiles (Robert Brand, Lars Hinnerk Grevsmühl, Alina Hies, Felix Kosian, Marcel Zurawka)

Beste Innovation und Technologie (dotiert mit 40.000 Euro)

Beethoven // Opus 360 (agon e.V.)

Bestes Grafikdesign (dotiert mit 40.000 Euro)

Abriss – Build to Destroy (Randwerk Games)

Bestes Audiodesign (dotiert mit 40.000 Euro)

Signalis (Rose Engine / Humble Games)

Bestes Gamedesign (dotiert mit 40.000 Euro)

Dome Keeper (Bippinbits / Raw Fury)

Bestes Serious Game (dotiert mit 40.000 Euro)

Beholder 3 (Paintbucket Games / Alawar Entertainment)

Bestes Mobiles Spiel (dotiert mit 40.000 Euro)

Dungeons of Dreadrock (Christoph Minnameier)

Bestes Expertenspiel (dotiert mit 40.000 Euro)

Touch Type Tale – Strategic Typing (Pumpernickel Studio / Epic Games)

Bestes Internationales Spiel (undotiert)

God of War Ragnarök (SIE Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)

Spielerin des Jahres (undotiert)

Pia Scholz (aka Shurjoka)

Studio des Jahres (dotiert mit 50.000 Euro)

Paintbucket Games (Berlin)

Sonderpreis der Jury (dotiert mit 10.000 Euro)