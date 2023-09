Mega Man X DiVE Offline: Version für iOS und iPadOS im App Store erschienen

Während einer Präsentation enthüllte das Entwicklerstudio Capcom erstmals eine Offline-Version von Mega Man X Dive (Free), die passenderweise Mega Man X DiVE Offline heißt und noch in diesem Jahr für iOS/iPadOS, Android und Steam erscheinen sollte. Nun ist das Release erfolgt, und Mega Man X DiVE Offline (App Store-Link) kann ab sofort als Premium-Titel zum Preis von 29,99 Euro auf iPhones und iPads heruntergeladen werden. Die Neuerscheinung benötigt rund 3 GB an freiem Speicherplatz und kann auch in deutscher Sprache absolviert werden.

Mega Man X DiVE Offline enthält über 100 Charaktere aus der Mega Man-Serie, darunter Zero, Proto Man, Bass, Sigma und Mega Man.Exe sowie über 900 Level, beliebte Endgegner und mehr. Es zielt darauf ab, so viel wie möglich von der Erfahrung offline spielbar zu machen – allerdings sind in Mega Man X DiVE Offline weder Multiplayer noch Kollaborationen enthalten. Capcom hat auch bestätigt, dass man keine Daten von Mega Man X DiVE in die Offline-Version übertragen kann.

„Erlebe die aufregende Side-Scrolling-Action, die wir alle kennen und lieben gelernt haben, in einem völlig neuen Licht! Betrete Deep Log, eine digitale Welt, in der die Spieldaten der Mega Man X-Serie archiviert wurden. Aufgrund eines Fehlers unbekannter Herkunft sind die Spieldaten in Deep Log fragmentiert worden. Mit Hilfe eines mysteriösen Navigators, RiCO, taucht der Spieler in diese digitale Welt ein, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Übernimm die Kontrolle über die Jäger-Programme, Nachbildungen legendärer Charaktere wie X und Zero, besiege verschiedene Formen von Unregelmäßige Daten und stelle die fragmentierten Spieldaten wieder her!“

So berichtet das Capcom-Team im deutschen App Store bezüglich der eigenen Neuerscheinung. Wichtig zu wissen: Vor dem Kauf des Spiels sollte man die Mindestanforderungen von Mega Man X DiVE Offline im Hinterkopf haben. Neben iOS 13.1 benötigt das Spiel mindestens ein iPhone XR, XS, iPhone 11, SE der 2. Generation, ein iPad Air der dritten Generation oder ein iPad Pro 11″/12,9″ der dritten Generation. Wer die Neuerscheinung lieber auf dem Desktop-Rechner spielen möchte, findet bei Steam eine Variante für Windows zum Preis von 29,99 Euro. Auf der offiziellen Website zum Spiel gibt es weitere Infos, zudem haben wir euch abschließend den Launch Trailer zu Mega Man X DiVE Offline eingebunden.