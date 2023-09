Highlights der Woche: Die IFA ist vorbei, das iPhone 15 kommt

Gut, stimmt gar nicht. Die Technik-Messe IFA in Berlin hat noch bis zum 5. September geöffnet, doch für uns ist die Messe vorbei. Wir hatten einige schöne, aber auch anstrengende Tage. Man trifft Gesichter und Menschen, mit denen man sonst fast das ganze Jahr nur telefoniert oder E-Mails austauscht. Natürlich haben wir uns zahlreiche Neuheiten angesehen, News zur IFA gab es in den letzen Tagen zur Genüge. In der kommenden Woche könnte es wieder etwas ruhiger werden, bis die darauffolgende Woche wieder richtig spannend wird.

Klickt euch gerne in unseren IFA-Ticker, in dem wir alle Neuheiten kurz und knapp zusammengefasst haben:

Das iPhone 15 kommt

Apple hat für den 12. September das nächste Event angekündigt – wie fast immer, wenn ich mir ein paar Tage Urlaub gönne. Aber gut, ich bin flexibel, habe ein MacBook Pro für das mobile Arbeiten und werde unsere Redaktion mit meiner Arbeitskraft auch im Urlaub unterstützen. Eigentlich hatte ich ja eingeplant, dass die Keynote eine Woche früher, direkt nach der IFA stattfindet. Das hat bekanntlich so nicht funktioniert.

