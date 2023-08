Komoot: Outdoor-Navi jetzt mit vier Verbesserungen beim Kartenmaterial

Die Fahrrad- und Wander-Navigation Komoot (App Store-Link) ist auch bei uns in der Redaktion ein gern gesehener Gast auf unseren iPhones und iPads. Dank einer Integration für viele Geräte von Garmin, Wahoo und Co. können geplante Touren dann sogar mit externen Outdoor-GPS-Geräten absolviert werden. Aktuell kommt Komoot auf mehr als 12 Millionen User – und ist damit die größte digitale Community für Outdoor-Aktivitäten in Europa.

Nun hat das Team von Komoot neue Funktionen vorgestellt, die sich vor allem auf das integrierte Kartenmaterial des Outdoor-Navis konzentrieren. Insgesamt gibt es vier größere Verbesserungen, die wir nachfolgend auflisten.

Selbst kleinste Wege immer im Blick: Auch in größeren Kartenansichten sind jetzt kleine Straßen und Wege deutlich zu erkennen – ein klarer Vorteil beim Planen von Gravel-Fahrten und familienfreundlichen Touren durch Waldgebiete.

Auch in größeren Kartenansichten sind jetzt kleine Straßen und Wege deutlich zu erkennen – ein klarer Vorteil beim Planen von Gravel-Fahrten und familienfreundlichen Touren durch Waldgebiete. Hauptstraßen auch in herausgezoomter Ansicht: Jetzt sieht man auch in der Karten-Großansicht ganz schnell und ganz genau, wo man gerade ist. Zur bestmöglichen Orientierung sind in größeren Zoomstufen die Hauptstraßen immer deutlich zu erkennen.

Jetzt sieht man auch in der Karten-Großansicht ganz schnell und ganz genau, wo man gerade ist. Zur bestmöglichen Orientierung sind in größeren Zoomstufen die Hauptstraßen immer deutlich zu erkennen. Alle Berggipfel und Inseln mit Namen: Von der höchsten Bergspitze bis zum kleinsten Eiland – ihre Namen sind ab sofort in größter Zoomstufe leicht zu lesen, und damit auch ganz klar eines der nächsten Abenteuerziele.

Von der höchsten Bergspitze bis zum kleinsten Eiland – ihre Namen sind ab sofort in größter Zoomstufe leicht zu lesen, und damit auch ganz klar eines der nächsten Abenteuerziele. Wegbeschränkungen klar erkennbar: Kleine Vorhängeschloss-Symbole auf den Karten und Tor-Symbole oberhalb der Tourlinie sorgen jetzt dafür, dass man immer auf dem richtigen Weg bleibt. So siehst man schon beim Planen, wo und wie mögliche Sperrungen und öffentliche Durchgänge die Route beeinflussen können.

Komoot lässt sich gratis auf iPhones und iPads herunterladen und finanziert sich über In-App-Käufe für Offline-Kartenmaterial sowie ein optionales Premium-Abonnement. Für die Installation sollte man neben iOS bzw. iPadOS 15.0 auch etwa 238 MB an freiem Speicherplatz auf dem iDevice mitbringen. Komoot kann darüber hinaus komplett in deutscher Sprache genutzt werden.