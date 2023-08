Instagram testet Reels mit bis zu 10 Minuten

Instagram (App Store-Link) kopiert gerne bei TikTok. Und während früher TikTok Videos besonders kurz waren, hat man im Laufe der Jahre festgestellt, dass nicht alle Themen und Botschaften in 30 Sekunden untergebracht werden können. Derzeit können Videos bei TikTok sogar bis zu 10 Minuten lang sein. Das Limit bei Instagram liegt aktuell bei 3 Minuten und wie ich eingangs erwähnte, schaut Instagram gerne was TikTok macht und testet gerade Reels mit einer Länge von bis zu 10 Minuten.

Instagram schraubt derzeit stark an neuen Funktionen für Reels, um diese attraktiver zu machen und näher an TikTok heranzurücken. Instagram-User bekommen so mehr Flexibilität und können auch komplexe Inhalte in längere Videos unterbringen.

Oftmals ist es ja so, dass die selben Inhalte bei TikTok und bei Instagram Reels veröffentlicht werden. Da ist es natürlich einfacher, wenn man eine einheitliche maximale Länge hat. Natürlich konnte man das Limit umgehen, in dem man das Video stückelt und mehrere Parts hochlädt, manchmal ist es aber schwierig einen zweiten Teil schnell zu finden.

Meta und Instagram haben die Funktion nicht offiziell angekündigt, derzeit handelt es sich nur im interne Tests. Wenn es offizielle Angaben gibt, werden wir euch nochmals informieren.