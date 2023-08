IFA: Neue Lautsprecher und Kopfhörer von JBL

Die JBL PartyBox Ultimate folgt dem Motto „Größer, besser, lauter“. Mit an Bord ist der JBL Original Pro Sound, Dolby Atmos sowie eine Lichtshow, die passend zur Musik blinkt. Musik kann in der eigenen Umgebung per WLAN gestreamt werden, unterwegs wird auch Bluetooth unterstützt. Der Gastgeber kann mit dem interaktiven JBL PartyPad auf der Oberseite der PartyBox die Feier steuern. Mit drei einfachen Fingerbewegungen (Tippen, Halten und Schieben) können DJ-ähnliche Soundeffekte ausgelöst werden. Falls die Lieblingsplaylist nicht ausreicht, kann mithilfe der Gitarren- und Mikrofoneingänge sowie der Karaoke-Funktion die Bühne selbst gerockt werden. Darüber hinaus ist die JBL PartyBox Ultimate nach IPX4 spritzwassergeschützt, hat einen Griff und stabile Räder, sodass die Party überallhin mitgenommen werden kann.

JBL Original Pro Sound mit automatischer Selbstoptimierungsfunktion

WLAN- und Bluetooth(5.3, LE Audio bereit)-Konnektivität

Dolby Atmos

Anschluss mehrerer Lautsprecher möglich: Ein Stereo-Paar aus zwei JBL PartyBox Ultimate- Lautsprechern sorgt für eine breitere Soundkulisse oder kabellose Verbindung mehrerer PartyBoxen für größere Partys

Dynamische JBL PartyBox-Lichtshow, die sich automatisch mit der Musik synchronisiert

JBL PartyPad mit witzigen Effekten und Steuerung mit drei einfachen Fingerbewegungen (Antippen, Halten und Schieben)

Spritzwasserfest gemäß IPX4, robuste Räder, Griff und Kabelfach zur Aufbewahrung des Netzkabels

Steuerung mit der JBL One App, Musik auswählen, EQ-Einstellungen sowie Farben und Muster der Lichtshow anpassen

Die JBL PartyBox Ultimate ist ab 31. August 2023 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.499 Euro erhältlich.

JBL Live 770NC und JBL Live 670NC

JBL präsentiert mit dem JBL Live 770NC und dem JBL Live 670NC die neuesten Ergänzungen der beliebten LIVE-Kopfhörerserie. Die beiden Neuzugänge sind mit echtem adaptivem Noise Cancelling, Smart Ambient-Technologie und fortschrittlichen Personalisierungsfunktionen ausgestattet und bieten immersiven JBL Signature Sound. Mit bis zu 65 Stunden Akkulaufzeit sorgen der JBL Live 770NC und der JBL Live 670NC für langen Musikgenuss, mit der Schnellladefunktion stehen in nur fünf Minuten Ladezeit bis zu vier Stunden zusätzliche Spielzeit zur Verfügung.

Bluetooth 5.3 mit LE-Audio-Unterstützung

Echtes adaptives Noise-Cancelling mit Smart Ambient

2 Beamforming-Mikrofone für kristallklare Telefongespräche

Immersiver JBL Spatial Sound

Individuelles Sounderlebnis mit Personi-Fi 2.0

Bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit mit eingeschaltetem Bluetooth und ANC, bis zu 65 Stunden bei ausgeschaltetem ANC

Schnellladefunktion (5 Minuten aufladen für 4 zusätzliche Stunden Musikgenuss)

Autoplay und Pause

Multi-Point-Verbindung für nahtloses Umschalten zwischen mehreren Geräten

Unterstützung der JBL Headphones App für Personalisierung und EQ-Einstellungen.

Der JBL Live 770NC und JBL Live 670NC sind ab 31. August 2023 in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Sandstein für eine unverbindliche Preisempfehlung von 179,99 Euro bzw. 129,99 Euro erhältlich. Die Kopfhörer kommen in einer umweltfreundlichen FSC-zertifizierten Papierverpackung, welche mit Sojatinte bedruckt ist.

JBL Soundgear Sense

JBL stellt mit dem JBL Soundgear Sense den ersten kabellosen Open-Ear- Kopfhörer mit Luftleitung vor. Hier gibt es die JBL OpenSound-Technolgie, die den Gehörgang nicht vollständig abschließt und eine natürliche Verbindung zur Umgebung aufrechterhält. Die flexiblen Ohrbügel lassen sich drehen und in der Größe verstellen und bieten somit ganztägigen, individuellen Tragekomfort. Zudem liegt der Open Ear-Kopfhörer auf der äußeren Ohrmuschel an und schützt zusätzlich den Gehörgang. Mit vier integrierten Mikrofonen ermöglicht der JBL Soundgear Sense hervorragende Gesprächsqualität und kristallklare Telefonate, auch in einer lauten Umgebung. Die IP54- Klassifizierung schützt den Kopfhörer vor Schweiß, Staub und Regen. Ein abnehmbarer Nackenbügel sorgt für einen noch sichereren Sitz beim Training.

Bluetooth 5.3 mit LE-Audio-Unterstützung

JBL OpenSound-Technologie mit 16,2 mm-Treibern

4 Mikrofone für kristallklare Telefonate

Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit (6 Stunden in den Ohrhörern, weitere 18 Stunden im Ladecase)

Schnellladefunktion (15 Minuten aufladen, 4 Stunden zusätzlicher Musikgenuss)

IP54 schweiß-, spritzwasser- und staubgeschützt

Hybrid-Design mit optionalem Nackenbügel

Touch-Steuerung und JBL Headphones App für Personalisierung und EQ-Einstellungen

Der JBL Soundgear Sense ist ab September 2023 in den Farben Schwarz und Weiß für eine unverbindliche Preisempfehlung von 149,99 Euro erhältlich. Der Kopfhörer kommt in einer umweltfreundlichen FSC-zertifizierten Papierverpackung, welche mit Sojatinte bedruckt ist.

Neue JBL Authentics Reihe

Neu ist auch die JBL Authentics-Serie, die ein zeitlos-ikonisches Retrodesign mit der typischen Audioperformance von JBL kombinieren. Der JBL Authentics 500 wird schnell zum smarten Herzstück im Zuhause, denn er bietet WLAN- und Bluetooth-Unterstützung sowie Dolby Atmos. Der JBL Authentics 200 und der tragbare JBL Authentics 300 komplettieren die neue Lautsprecher-Serie.

Im JBL Authentics 500 kommen drei 1-Zoll-Hochtöner und drei 2,75-Zoll-Mitteltieftöner zum Einsatz, während der 6,5-Zoll Downfiring-Subwoofer satte und präzise Bässe garantiert. Das 3.1-Kanalsystem erreicht 270 Watt Leistung und sorgt in Verbindung mit Dolby Atmos für ein multidimensionales Klangerlebnis mit zahlreichen Ebenen und präzisen Details.

Der portable JBL Authentics 300 bietet starken Sound für unterwegs und kommt mit einem Akku für acht Stunden Musikgenuss. Er ist damit die perfekte Lösung für all jene, die sowohl im Haus als auch um ihren Wohnsitz herum erstklassigen Sound genießen möchten. Markante Höhen gepaart mit tiefen Bässen, der JBL Authentics 300 steht für außergewöhnlichen Klang von der Küche über den Garten bis hin zur Party im Freien.

Ob groß, ob klein. Der JBL Authentics 200 steht für ausgewogenen Stereosound in jedem Raum. Ausgestattet ist er mit einem Paar 1-Zoll-Hochtönern und einem 5-Zoll-Breitband-Tieftöner. Ergänzt durch einen nach unten abstrahlenden 6-Zoll-Passivradiator erweckt dieser Lautsprecher jeden Track zum Leben und sorgt für tiefe Bässe in perfekter Balance. Hier kommt jedes Genre zu Geltung.

Amazon Alexa und Google Assistant mit an Bord

Mit den JBL Authentics-Lautsprechern präsentiert JBL eine neue Integration, die in Zusammenarbeit mit Amazon und Google entwickelt wurde und die den simultanen Zugriff auf deren Sprachassistenten ermöglicht. Einmal aktiviert, kann man mit beiden Sprachassistenten unter anderem Lieblingsmusik abspielen, kompatible Smart-Home-Geräte steuern oder Timer und Erinnerungen setzen.

Die neuen Lautsprecher der JBL Authentics-Serie werden am 15. September verfügbar gemacht. JBL Authentics 500 kostet 629,99 Euro, JBL Authentics 300 liegt bei 429,99 Euro und der kleinste 200er Lautsprecher kostet 329,99 Euro.