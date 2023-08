Philips Hue stellt Neuheiten im Rahmen der IFA 2023 vor

Falls ihr unseren Hueblog in den vergangenen Wochen verfolgt habt, dann dürften euch diese Neuheiten nicht überraschen. Für alle anderen wollen wir in diesem Artikel noch einmal zusammenfassen, welche neuen Produkte Philips Hue im Rahmen der Internationalen Funkausstellung in Berlin vorgestellt hat.

Die vier neuen Philips Hue Smart Home Kameras

Erstmals wagt sich Philips Hue sein Beleuchtungssystem um eine ganze neue Produktkategorie zu erweitern. Gleich vier Smart Home Kameras sollen auf den Markt kommen. Alle verfügen über 1080p-Auflösung, Nachtlicht und IP65-Wasserschutz.

Die kabelgebundene Philips Hue Secure Kamera wird mit Wandhalterung und mit einem Standfuß angeboten. Darüber hinaus gibt es eine kabellose Kamera mit integrierter Batterie für eine noch flexiblere Nutzung. Diese drei Modelle werden bereits im Herbst erscheinen. Anfang 2024 wird dann die Philips Hue Secure Flutlichtkamera folgen – wenig überraschend eine Kombination aus Flutlicht und Kamera.

Zudem wird Philips Hue für seine Kameras einiges an Zubehör bereitstellen, unter anderem Kabel zur Integration in eine bestehende Hue-Outdoor-Installation.

Die Kameras werden in das neue Security Center in der Hue-App integriert. Die Ende-zu-Ende verschlüsselten Videos können dort eingesehen und auch in der Cloud gespeichert werden. Außerdem gibt es zahlreiche Extra-Funktionen, wie etwa eine Paketerkennung. Einige Features sind allerdings nur mit einem zusätzlichen Abo zugänglich.

Philips Hue Kontaktsensoren in zwei Farben

Der zweiteilige Philips Hue Secure Kontaktsensor kann an Türen, Fenstern oder Schränken angebracht werden und ist genau wie die Kameras in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich. Sobald der Kontakt zwischen dem Sensor und dem dazugehörigen Magnet abbricht, weil zum Beispiel ein Fenster geöffnet wird, sendet dieser eine Echtzeitbenachrichtigung an die Hue App. Von dort aus kann eine Benachrichtigung auf das Smartphone erfolgen oder eine beliebige Lampe oder Szene aktiviert werden.

Philips Hue Festavia: Lichterkette kommt zurück

Eine neue Generation der beliebten Philips Hue Festavia Lichterkette kommt auf den Markt – und diese kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich genutzt werden. Die neue Lichterkette gibt es in drei unterschiedlichen Varianten: 100 LEDs bei einer Kabellänge von acht Metern, 250 LEDs bei einer Kabellänge von 20 Metern und 500 LEDs bei einer Kabellänge von 40 Metern. Außerdem sind schon bald drei neue Lichteffekte, die speziell für Festavia entwickelt wurden, in der Philips Hue App verfügbar: Prisma, Funkeln und Opal. Die Effekte können auch mit den Festavia Lichterketten der ersten Generation genutzt werden und der Prisma-Effekt darüber hinaus sogar von allen Philips Hue Produkten, die einen Farbverlauf wiedergeben können.

Philips Hue MR16 Spots für 12-Volt-Installationen

Mit der neuen Philips Hue MR16-Lampe lassen sich herkömmliche Strahler überall im Haus durch eine intelligente Alternative ersetzen. Die Lampe funktioniert mit der gleichen 12V-Niedervolt-Spannung wie herkömmliche MR16-Lampen und ist daher umfassend kompatibel. Mit einem GU5.3-Sockel und einer Standardbreite passt diese Lampe sowohl von der Größe als auch vom Stil her perfekt in die meisten vorhandenen Leuchten.

Die Preise der Hue-Neuheiten im Überblick